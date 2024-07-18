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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24090
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 20:28
#9271
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Цитата:
Мишаня:
С тех пор я понял, почему я не украинец, а хохол )))

Ваше право, сейчас общество толерантное, кто кем себя ощущает - так к нему и относятся 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16402
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 23:02
#9272
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Цитата:
Vit:
Я шенген визу открыл на 3 года. Может тоже к вам податся

А чё на север в Россию лес валить для нефтегазовых месторождений не тянет?
Странно
Таджиков тянет а патриоты России нос воротят))
Цитата:
maxsaf:
Обойти стороной, иначе попадешь, как 112, и уже никогда не сможешь отказаться

Да ради бога
Многоженство просто надо узаконить)
Цитата:
Мишаня:
украинец живет в Украине. А хохол - где лучше

Ну вот
Макса даже украинцы за своего не примут
Хотя он по сути уехал на вторую украинскую родину где исторически очень большая украинская община
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
737
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.07.24 - 10:56
#9273
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Цитата:
родом из Шанхая2022: знаешь находясь на зароботках и собирая клубнику
Подскажите пожалуйста как вот это все происходит. Трудоустройство на сбор урожая в европе.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15069
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.07.24 - 11:06
#9274
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Цитата:
abaika95: Таджиков тянет а патриоты России нос воротят))
Там холодно, руки мерзнут. Не хочу. Да и клубнику не хочу собирать, там жарко, целый день в поле А Визу я открыл для другой цели) Цитата:
Карачун:
Главное визу открыть. Очень много отказов приходит. Я неделю назад очередную получал. И много растроеных людей выходили. А Что б был верняк, сначало нужно найти работодателя в Европе который вам пришлёт приглашение на работу.

[Исправлено: Vit, 19.07.2024 - 11:17]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
737
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.07.24 - 11:25
#9275
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Цитата:
abaika95: Это ты про Торонто где свет отрубили и питьевая вода пропала из за дождей?
В канаде для этого хотя бы чрезмерные осадки понадобились, природная стихия так сказать. Мы же и без этих напастей, собственными "силами" справляемся с организацией бардака. В рудном в прошлом году как под зиму срезали а/б покрытие кусками, так уже половина следующего года прошла а те куски так и доселе не залатаны, столбов освещения (говна этого жестяного, на который еще и сип повесили, без распорок на поворотах) понаставили, оно мало того что светит что не светит отличий мало, так еще и очень не каждый день светит. И это без дождей, без войны, цунами, ураганов и прочих катаклизмов.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
737
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.07.24 - 11:29
#9276
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Цитата:
Vit:
Главное визу открыть.

Ну я так полагаю что не сильно у меня получится просто приехать "здрасьте я ваша тетя...где тут работа?". Поэтому и спрашиваю. Человек то знает. Может подскажет :-)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
737
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.07.24 - 11:43
#9277
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Пару лет назад как увидел что текстолит к стали приваривают, поржал конечно, но, думаю, ладно частный единичный случай. А когда недавно увидел как колею на а/б покрытии автогрейдером "ровняли" понял что не, ничего подобного, это в общем курс такой.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10677
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.07.24 - 14:15
#9278
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На брошенной ВСУ части Торецка обнаружили десятки тел мирных жителей ДОНЕЦК, 19 июля. /ТАСС/. Десятки тел погибших от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирных жителей обнаружены в подвалах домов на брошенной украинскими войсками части Торецка (Дзержинска). Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР).«На оставленной ВСУ части Торецка в подвалах домов частного сектора обнаружены тела местных жителей. Есть те, кто погиб в результате сброса боеприпаса [с беспилотника], есть те, кого просто расстреляли, или же забросали зажигательными снарядами. Речь идет о десятках тел, пожалуй», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в числе погибших в основном пожилые люди. Между тем, среди погибших немало и гражданских мужчин разного возраста. Информацию о целенаправленных убийствах гражданских в Торецке подтвердили и беженцы, спасенные российскими войсками из города. «Они знали, где люди прятались, они наблюдали с дронов за нами, как за водой ходим, как пытались похоронить соседа, которого ВСУ просто расстреляли. И они всегда пытаются бить по подвалам, запустить туда коптер. Они же видят, что одни женщины и старики. Но там кто успел, тот выскочил. Остальные — гибнут», — рассказала в беседе с ТАСС спасенная из Торецка женщина.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10677
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.07.24 - 14:26
#9279
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СМИ: Байден прекращает борьбу за переизбрание ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Президент США демократ Джо Байден прекращает борьбу за переизбрание, кандидат на пост главы государства от его партии будет определен в следующем месяце.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16402
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.07.24 - 15:18
#9280
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Цитата:
Карачун:
В канаде для этого хотя бы чрезмерные осадки понадобились, природная стихия так сказать. Мы же и без этих напастей, собственными "силами" справляемся с организацией бардака.

незнаю
у нас такое бывает чтобы кошка залезла в энергосистему и оставила 7 тыс человек без света? остановились поезда, метро и лифты на три часа)
а в канаде запросто)
вот

и зимой нас не просят экономить электричество из за холодов чтобы аварий не было а у них нате
вот


бардак это или просто так и должно быть?)) может пора канаде ценных русских специалистов завозить к себе а то они вон клубнику собирают в англии и не знают что без них везде все рушиться)

[Исправлено: abaika95, 19.07.2024 - 16:19]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16402
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.07.24 - 15:26
#9281
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Цитата:
Гога:
Они же видят, что одни женщины и старики.

Цитата:
Гога:
Он уточнил, что в числе погибших в основном пожилые люди. Между тем, среди погибших немало и гражданских мужчин разного возраста.


то есть гражданские мужики в прифронтовой зоне ходят за водой в подвалах сидят и в тыл не эвакуируются
че они там делают? темболее не понятно если они находились на БРОШЕННОЙ ВСУ части торецка то кто по ним бил то? всу себе в тыл дроны запускало? Цитата:
Гога:
Президент США демократ Джо Байден прекращает борьбу за переизбрание, кандидат на пост главы государства от его партии будет определен в следующем месяце.

раньше надо было
до покушения на трампа а теперь это не поможет
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
737
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.07.24 - 15:54
#9282
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Цитата:
abaika95:у
нас такое бывает чтобы кошка залезла в энергосистему и оставила 7 тыс человек без света

Да откуда ж мне знать почему у нас электричество отключают, не докладывают, авария и все. А там кошка она или экскаватор не в курсе. С другой стороны ресайклером я лично "отключал" электричество, во второй раз не помню, то ли автогрейдером то ли экскаватором. А, еще арматурой забитой в землю было дело. Там же субподрядчики ямобуром. Один раз траншею раскопал метров семь в самом широком месте чтобы газовую трубу отыскать. Потому что "владельцы" сетей сами нифига не знают как их коммуникации проходят.
Кстати, у них там на 7к человек метро есть? Просто за такое можно и кошку простить.
То есть когда нас просили не налегать на электричество во время отключения газа это типа не считается?)) все то же самое. Просто я полагаю что в канаде не перезакладывают мощности как это делали совки.
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s
* saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5403
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.07.24 - 18:22
#9283
Комментарий проходит проверку.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24090
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.07.24 - 18:32
#9284
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Цитата:
abaika95:
у нас такое бывает чтобы кошка залезла в энергосистему и оставила 7 тыс человек без света?

О, полез срач искать в Канаде, обиделся :lol:
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s
* saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5403
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.07.24 - 18:35
#9285
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