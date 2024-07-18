abaika95: Таджиков тянет а патриоты России нос воротят))
Там холодно, руки мерзнут. Не хочу. Да и клубнику не хочу собирать, там жарко, целый день в поле А Визу я открыл для другой цели) Цитата:
Карачун:
Главное визу открыть. Очень много отказов приходит. Я неделю назад очередную получал. И много растроеных людей выходили. А Что б был верняк, сначало нужно найти работодателя в Европе который вам пришлёт приглашение на работу.
abaika95: Это ты про Торонто где свет отрубили и питьевая вода пропала из за дождей?
В канаде для этого хотя бы чрезмерные осадки понадобились, природная стихия так сказать. Мы же и без этих напастей, собственными "силами" справляемся с организацией бардака. В рудном в прошлом году как под зиму срезали а/б покрытие кусками, так уже половина следующего года прошла а те куски так и доселе не залатаны, столбов освещения (говна этого жестяного, на который еще и сип повесили, без распорок на поворотах) понаставили, оно мало того что светит что не светит отличий мало, так еще и очень не каждый день светит. И это без дождей, без войны, цунами, ураганов и прочих катаклизмов.
Пару лет назад как увидел что текстолит к стали приваривают, поржал конечно, но, думаю, ладно частный единичный случай. А когда недавно увидел как колею на а/б покрытии автогрейдером "ровняли" понял что не, ничего подобного, это в общем курс такой.
На брошенной ВСУ части Торецка обнаружили десятки тел мирных жителей ДОНЕЦК, 19 июля. /ТАСС/. Десятки тел погибших от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирных жителей обнаружены в подвалах домов на брошенной украинскими войсками части Торецка (Дзержинска). Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР).«На оставленной ВСУ части Торецка в подвалах домов частного сектора обнаружены тела местных жителей. Есть те, кто погиб в результате сброса боеприпаса [с беспилотника], есть те, кого просто расстреляли, или же забросали зажигательными снарядами. Речь идет о десятках тел, пожалуй», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в числе погибших в основном пожилые люди. Между тем, среди погибших немало и гражданских мужчин разного возраста. Информацию о целенаправленных убийствах гражданских в Торецке подтвердили и беженцы, спасенные российскими войсками из города. «Они знали, где люди прятались, они наблюдали с дронов за нами, как за водой ходим, как пытались похоронить соседа, которого ВСУ просто расстреляли. И они всегда пытаются бить по подвалам, запустить туда коптер. Они же видят, что одни женщины и старики. Но там кто успел, тот выскочил. Остальные — гибнут», — рассказала в беседе с ТАСС спасенная из Торецка женщина.
СМИ: Байден прекращает борьбу за переизбрание ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Президент США демократ Джо Байден прекращает борьбу за переизбрание, кандидат на пост главы государства от его партии будет определен в следующем месяце.
Гога: Он уточнил, что в числе погибших в основном пожилые люди. Между тем, среди погибших немало и гражданских мужчин разного возраста.
то есть гражданские мужики в прифронтовой зоне ходят за водой в подвалах сидят и в тыл не эвакуируются че они там делают? темболее не понятно если они находились на БРОШЕННОЙ ВСУ части торецка то кто по ним бил то? всу себе в тыл дроны запускало? Цитата:
Гога: Президент США демократ Джо Байден прекращает борьбу за переизбрание, кандидат на пост главы государства от его партии будет определен в следующем месяце.
раньше надо было до покушения на трампа а теперь это не поможет
abaika95:у нас такое бывает чтобы кошка залезла в энергосистему и оставила 7 тыс человек без света
Да откуда ж мне знать почему у нас электричество отключают, не докладывают, авария и все. А там кошка она или экскаватор не в курсе. С другой стороны ресайклером я лично "отключал" электричество, во второй раз не помню, то ли автогрейдером то ли экскаватором. А, еще арматурой забитой в землю было дело. Там же субподрядчики ямобуром. Один раз траншею раскопал метров семь в самом широком месте чтобы газовую трубу отыскать. Потому что "владельцы" сетей сами нифига не знают как их коммуникации проходят. Кстати, у них там на 7к человек метро есть? Просто за такое можно и кошку простить. То есть когда нас просили не налегать на электричество во время отключения газа это типа не считается?)) все то же самое. Просто я полагаю что в канаде не перезакладывают мощности как это делали совки.
Чем ТАСС отличается от Соловьева или Скабеевой? Так же чем допустим УНИАН отличается от Гордона? Зато телевизор не смотрим! Я вот посмотрел интервью израильского детского врача с украинским пропагандистом. После атаки на Охматдет, он говорит :" Понимаете вы украинцы для русских взбунтовавшиеся рабы , против которых все средства хороши!" Это вот взгляд со стороны, причём прямой текст, а сообщения ТАСС, как и сообщения УНИАН это в бОльшей степени пропагандистская война, как в случае с распятым мальчиком! Вся Россия до сих пор верит в то что , малазийский Боинг сбили не они,хотя давно в открытом доступе все переговоры руководителей ДНР про то что они хотели сбить военный транспорт , а тут люди пачками с неба стали падать. Но всё равно Кремль сказал ,что не мы,значит так оно и есть! Любопытный соцопрос недавно опубликовали 70% россиян готовы поверить в инопланетян, если в них поверит Путин!
А когда в Торецк не приходили российские войска, там надо было кого нибудь спасать? Жили себе мирно, тут пришли спасатели на танках и с артиллерией,разбомбили весь город,но женщину спасли Вся операция в Торецке нужна была для того , чтобы спасённая женщина дала интервью ТАСС!
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