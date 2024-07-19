Отправлено: - 18:20

абике:

денег на налоги нет! Все это вранье с их стороны, потому что они без доходов никогда не остаются,

Цитата:Всё правильно: - если и заплатят 60 000 000 тенге налога за землю, то от этого ОНИ не умрут: - что такое 60 лямов - херня для ТОО-ек; это урожай с одной стандартной клетки в 400 га., при средней урожайности в той же ТОО "Надежинка" в 15 ц/га - получаем 600 тонн*100 000 тенге = 60 000 000 тенге.Закон суров, но это Закон - и как бывший судья, этот Шакун должен стоять на страже Закона, а не подыгрывать различным барыгам.Раньше надо было думать, хозяевам, и менять целевое назначение земли, тем более хозяин ТОО "Надежинка" сам был депутатом Сената, и Председателем аграрного комтета Сената.