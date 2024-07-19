Отправлено: - 16:16

Сабыр:

На ёлочки для путина есть 600 млн,которые рыжие стоят,а на антиограф нету.. Смешная у нас страна.

Цитата:.....поедь в славный город герой Москву и запишись на приём к Путину,если примет придьяви ему за ёлочки заодно спроси почему желтеют?А если не примет приедешь возми леичку и полей а вообще возми шевство над ёлочками мы тебе будем благодарны весь город да чё город СТРАНА!!!!!