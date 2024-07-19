НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Риски крупных аварий на ТЭЦ оценил министр энергетики
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49649
Риски крупных аварий на ТЭЦ оценил министр энергетики
Отправлено: 19.07.24 - 16:09
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На брифинге для журналистов Алмасадам Саткалиев оценил возможные риски повторения крупных аварий на казахстанских ТЭЦ, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
258
Re: Риски крупных аварий на ТЭЦ оценил министр энергетики
Отправлено: 19.07.24 - 16:09
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За 30 лет правления первого президента, все растащили, специально создана безответственность, коррупция, развели маргиналов, меркантильных особей, не думающих о населении страны и вот вам выстрел Авроры в МАЭКе, Риддере, Экибастузе, в угольной промышленности, металлургической отрасли и других отраслях! Скоро каждый второй будет судим из-за отсутствия контроля и ответственности за содеянное. А это называется саботаж против своего народа, гос-ва при умышленном отсутствии тотального контроля! За это в годы советской власти полагался расстрел! Опять обещания и все прекрасная маркиза!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 86, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 85
Зарегистрированные пользователи: Gljuk

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS