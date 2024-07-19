Re: Риски крупных аварий на ТЭЦ оценил министр энергетики

Отправлено: - 16:09

За 30 лет правления первого президента, все растащили, специально создана безответственность, коррупция, развели маргиналов, меркантильных особей, не думающих о населении страны и вот вам выстрел Авроры в МАЭКе, Риддере, Экибастузе, в угольной промышленности, металлургической отрасли и других отраслях! Скоро каждый второй будет судим из-за отсутствия контроля и ответственности за содеянное. А это называется саботаж против своего народа, гос-ва при умышленном отсутствии тотального контроля! За это в годы советской власти полагался расстрел! Опять обещания и все прекрасная маркиза!