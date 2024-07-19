Re: «Это равносильно банкротству!» - Власти понуждают крестьян...

Отправлено: - 15:38

Сейчас нет должного контроля со стороны гос-ва и поэтому уже эти горе ТОО начинают щекотится, предъявляя претензии гос-ву, со ссылкой, ой уже помираем, денег на налоги нет! Все это вранье с их стороны, потому что они без доходов никогда не остаются, всегда есть доход! Палата предпринимателей работает в разрез интересам КХ, т.к. она работает только с руководителями ТОО, а именно "баями", которые только и делают, что зажимают во всех правах население в селах! Пора бы уже гос-ву обратить внимание на байские замашки местных латифундистов, постоянно плачущих, что они уже банкроты и едят только несладкую морковь и картофель! Они уже постоянно плачут, причем налоги платят гос-ву мизерные, землю превращают в пыль, нещадно эксплуатируя! Земля у многих в аренде до 49 лет, а не в собственности! Если будут так ныть, то гос-ву есть резон изменить в этой части Земельный Кодекс и сельскохозяйственную землю в аренду выдавать иностранным конкурентам на 10 лет, которые буду исправно платить налоги!