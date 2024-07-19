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«Это равносильно банкротству!» - Власти понуждают крестьян заключать допсоглашения, чтобы платили больше налогов
«Это равносильно банкротству!» - Власти понуждают крестьян заключать допсоглашения, чтобы платили больше налогов
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