НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Это равносильно банкротству!» - Власти понуждают крестьян заключать допсоглашения, чтобы платили больше налогов
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49648
«Это равносильно банкротству!» - Власти понуждают крестьян заключать допсоглашения, чтобы платили больше налогов
Отправлено: 19.07.24 - 09:50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не просто больше. Если пересчитать новые обязательства, предъявляемые, например, ТОО «Надеждинка», то получится, что налог за пользование землями сельхозназначения для товарищества вырос на тысячи процентов. Был 120 тысяч тенге, стал около 60 млн. Как это произошло?
Читать новость

Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1257
Re: «Это равносильно банкротству!» - Власти понуждают крестьян...
Отправлено: 19.07.24 - 09:50
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном, к примеру, в 22-27 микрорайонах есть "фермеры", использующие выделенную под ИЖС землю для скота, имеющие сотни голов овец, десятки лошадей и т.д. им пофиг любой налог. Но самое ужасное, что и забой они производят во дворах, не всегда конечно, но частенько. И самое удивительное то, что они приобретают новые участки и расширяют свой бизнес, строят новые кошары и т.д. Это в городе! И властям пофиг. Зато собачек контролируют все кому не лень.
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
258
Re: «Это равносильно банкротству!» - Власти понуждают крестьян...
Отправлено: 19.07.24 - 15:38
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас нет должного контроля со стороны гос-ва и поэтому уже эти горе ТОО начинают щекотится, предъявляя претензии гос-ву, со ссылкой, ой уже помираем, денег на налоги нет! Все это вранье с их стороны, потому что они без доходов никогда не остаются, всегда есть доход! Палата предпринимателей работает в разрез интересам КХ, т.к. она работает только с руководителями ТОО, а именно "баями", которые только и делают, что зажимают во всех правах население в селах! Пора бы уже гос-ву обратить внимание на байские замашки местных латифундистов, постоянно плачущих, что они уже банкроты и едят только несладкую морковь и картофель! Они уже постоянно плачут, причем налоги платят гос-ву мизерные, землю превращают в пыль, нещадно эксплуатируя! Земля у многих в аренде до 49 лет, а не в собственности! Если будут так ныть, то гос-ву есть резон изменить в этой части Земельный Кодекс и сельскохозяйственную землю в аренду выдавать иностранным конкурентам на 10 лет, которые буду исправно платить налоги!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS