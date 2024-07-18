Отправлено: - 23:02

Vit:

Я шенген визу открыл на 3 года. Может тоже к вам податся

maxsaf:

Обойти стороной, иначе попадешь, как 112, и уже никогда не сможешь отказаться

Мишаня:

украинец живет в Украине. А хохол - где лучше

Цитата:А чё на север в Россию лес валить для нефтегазовых месторождений не тянет?СтранноТаджиков тянет а патриоты России нос воротят))Цитата:Да ради богаМногоженство просто надо узаконить)Цитата:Ну вотМакса даже украинцы за своего не примутХотя он по сути уехал на вторую украинскую родину где исторически очень большая украинская община