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≡ Обшарпанно, но чисто — Подрядчик прибрал в подземном переходе у ТЦ «Солнечный» в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49646
Обшарпанно, но чисто — Подрядчик прибрал в подземном переходе у ТЦ «Солнечный» в Костанае
Отправлено: 18.07.24 - 21:35
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Участились жалобы горожан на состояние подземных переходов в областном центре. В IKomek люди отправляют сообщения о том, что в переходах грязно, вонь, плохое освещение. Пользоваться ими неприятно.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1343
Re: Обшарпанно, но чисто — Подрядчик прибрал в подземном...
Отправлено: 18.07.24 - 21:35
#1
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Предлагаю Марату Жундубаевичу съездить в Челябинск, посмотреть на подземки под пл.Революции
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1257
Re: Обшарпанно, но чисто — Подрядчик прибрал в подземном...
Отправлено: 19.07.24 - 12:48
#2
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Дожили, банальная уборка перехода стала таким событием в жизни города, что в СМИ надо освещать. Надо было ещё CNN или Хабар пригласить.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
736
Обшарпанно, но чисто — Подрядчик прибрал в подземном переходе у ТЦ «Солнечный» в Костанае
Отправлено: 19.07.24 - 13:25
#3
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Цитата:
Дантист:
банальная уборка перехода стала таким событием в жизни города,

Тут же у пользователей какой-никакой запрос на адекватность есть. Вот журналисты что смогли найти о том и написали.
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