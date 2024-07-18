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Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют, что развитие их производств сдерживает дефицит электрических мощностей
Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют, что развитие их производств сдерживает дефицит электрических мощностей
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49646
Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют, что развитие их производств сдерживает дефицит электрических мощностей
Отправлено: 18.07.24 - 10:19
ТОО «Костанайэнерго» обратилось в палату предпринимателей Костанайской области за содействием в решении проблемы: компания не может реализовать инвестиционный проект, не имеет возможности использовать новое оборудование. ТОО год добивается для его подключения техусловий, но энергетики в этом отказывают.
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Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют, что развитие их производств сдерживает дефицит электрических мощностей
Отправлено: 19.07.24 - 01:31
Цитата:
Воды нет, электричества нет, пора к истокам
abaika95:
Мда как же мы без них та?))
Мда как же мы без них та?))
Воды нет, электричества нет, пора к истокам
Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют, что развитие их производств сдерживает дефицит электрических мощностей
Отправлено: 19.07.24 - 01:32
Цитата:
У нас это был самый холодный июнь за последние хз сколько лет. Идёт похолодание климата
abaika95:
Не помню я раньше чтобы уже в июне такая Африка была Учёные всего мира подтверждают что идёт потепление климата
Не помню я раньше чтобы уже в июне такая Африка была Учёные всего мира подтверждают что идёт потепление климата
У нас это был самый холодный июнь за последние хз сколько лет. Идёт похолодание климата
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10675
Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют, что развитие их производств сдерживает дефицит электрических мощностей
Отправлено: 19.07.24 - 01:45
Цитата:
---Не переживайте , справимся
Адам:
Как яркий пример этого лета - г. Краснодар
Как яркий пример этого лета - г. Краснодар
---Не переживайте , справимся
Re: Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют,...
Отправлено: 19.07.24 - 09:26
Цитата:
Будь моя воля отменил бы официальную статистику вообще!Статистику собирают департамент статистики, каждое министерство потому что им больше делать нечего, но от этой статистики зависит количество денежных вливаний в каждую отрасль! Вот отсюда и идёт это очковтирательство. Проектировщики ещё есть и неплохие,но и они не могут сопротивляться этим обстоятельствам, поэтому всегда и завышают как сметную стоимость , так и потребности любого новостроя во всём
Мишаня:
Но, конечно 17МВт и 4МВт это не ошибка. Очковтирательство )))
Но, конечно 17МВт и 4МВт это не ошибка. Очковтирательство )))
Будь моя воля отменил бы официальную статистику вообще!Статистику собирают департамент статистики, каждое министерство потому что им больше делать нечего, но от этой статистики зависит количество денежных вливаний в каждую отрасль! Вот отсюда и идёт это очковтирательство. Проектировщики ещё есть и неплохие,но и они не могут сопротивляться этим обстоятельствам, поэтому всегда и завышают как сметную стоимость , так и потребности любого новостроя во всём
Re: Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют,...
Отправлено: 19.07.24 - 09:34
Цитата:
Не сомневаюсь. сейчас ещё пару -тройку заводов у ушедших гигантов отожмут за 1 рубль(Рено, Хёндэ,Карлсберг и т.д) продадут своим за миллиарды. чтобы из китайских комплектующих что то делали и на эти деньги, построят ещё одну АЭС уже Крыму и тогда электричества будет хватать всем!
Гога:
-Не переживайте , справимся
-Не переживайте , справимся
Не сомневаюсь. сейчас ещё пару -тройку заводов у ушедших гигантов отожмут за 1 рубль(Рено, Хёндэ,Карлсберг и т.д) продадут своим за миллиарды. чтобы из китайских комплектующих что то делали и на эти деньги, построят ещё одну АЭС уже Крыму и тогда электричества будет хватать всем!
Re: Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют,...
Отправлено: 19.07.24 - 09:38
Россия решила если и так репутация в общем подмочена , то на деловую репутацию и внимания обращать не стоит, извините за тавтологию! Только кто в дальнейшем. когда всё это закончится будет вкладывать деньги в экономику России ил так и будет надеяться на подъем ВПК?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16400
Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют, что развитие их производств сдерживает дефицит электрических мощностей
Отправлено: 19.07.24 - 10:54
Цитата:
Пссс
Подсказываю
Страна на букву Р и кончается на Я
Ты ее еще сильно любишь но не переехал в нее потомучто выше сам сказал света нет и воды)
Эл-починно:
Я другой страны не знаю, где так часто отключают свет, Я другой такой страны не знаю, где горячей воды летом нет
Я другой страны не знаю, где так часто отключают свет, Я другой такой страны не знаю, где горячей воды летом нет
Пссс
Подсказываю
Страна на букву Р и кончается на Я
Ты ее еще сильно любишь но не переехал в нее потомучто выше сам сказал света нет и воды)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16400
Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют, что развитие их производств сдерживает дефицит электрических мощностей
Отправлено: 19.07.24 - 10:56
Цитата:
Это ты про Торонто где свет отрубили и питьевая вода пропала из за дождей? Или про Белгород?
Непонятно к каким истокам там надо переходить? Цитата:
Ну Канада замёрзнет значит
Единственная страна при глобальном потеплении где всеровно холодно
maxsaf:
Воды нет, электричества нет, пора к истокам
Воды нет, электричества нет, пора к истокам
Это ты про Торонто где свет отрубили и питьевая вода пропала из за дождей? Или про Белгород?
Непонятно к каким истокам там надо переходить? Цитата:
maxsaf:
У нас это был самый холодный июнь за последние хз сколько лет. Идёт похолодание климата
У нас это был самый холодный июнь за последние хз сколько лет. Идёт похолодание климата
Ну Канада замёрзнет значит
Единственная страна при глобальном потеплении где всеровно холодно
Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют, что развитие их производств сдерживает дефицит электрических мощностей
Отправлено: 19.07.24 - 11:07
Цитата:
Это значит лишь одно - ты мастер делать неправильные выводы основываясь на недостоверной информации. Нет, Канада не замёрзнет, возможно, станет курортной зоной, когда остальные страны "расплавятся".
[Исправлено: maxsaf, 19.07.2024 - 12:08]
abaika95:
Ну Канада замёрзнет значит
Ну Канада замёрзнет значит
Это значит лишь одно - ты мастер делать неправильные выводы основываясь на недостоверной информации. Нет, Канада не замёрзнет, возможно, станет курортной зоной, когда остальные страны "расплавятся".
[Исправлено: maxsaf, 19.07.2024 - 12:08]
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