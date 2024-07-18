Re: Реваншем завершился ответный матч "Тобола" в Лиге...

Отправлено: - 02:32

Когда прочитал этот заголовок, сначала подумал, молодцы Тобол, отыгрались и победили по итогам двух матчей.

Что было логично по заголовку.

Так все подумали.



Но меня удивил такой же заголовок в маил.ру.

Реваншем завершился матч Тобола.





Не ожидал от маил.ру.