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≡ Реваншем завершился ответный матч "Тобола" в Лиге Европы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49646
Реваншем завершился ответный матч "Тобола" в Лиге Европы
Отправлено: 18.07.24 - 22:46
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Вторая игра в противостоянии прошла в Костанае и завершилась минимальной победой "Тобола". Автором единственного гола Ахмед Эль-Мессауди: мяч был забит на 8-й минуте встречи.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1343
Re: Реваншем завершился ответный матч "Тобола" в Лиге...
Отправлено: 18.07.24 - 22:46
#1
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сильно громкий заголовок. громче, чем игра.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10675
Re: Реваншем завершился ответный матч "Тобола" в Лиге...
Отправлено: 19.07.24 - 00:21
#2
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Цитата:
electro:
сильно громкий заголовок.

---Супер заголовок !!!
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.07.20
Сообщений:
167
Re: Реваншем завершился ответный матч "Тобола" в Лиге...
Отправлено: 19.07.24 - 02:32
#3
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Когда прочитал этот заголовок, сначала подумал, молодцы Тобол, отыгрались и победили по итогам двух матчей.
Что было логично по заголовку.
Так все подумали.

Но меня удивил такой же заголовок в маил.ру.
Реваншем завершился матч Тобола.


Не ожидал от маил.ру.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3433
Re: Реваншем завершился ответный матч "Тобола" в Лиге...
Отправлено: 19.07.24 - 08:41
#4
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Цитата:
electro:
сильно громкий заголовок.

Цитата:
Партизан7:
рочитал этот заголовок, сначала подумал, молодцы Тобол

Кликбейт это называется!
А по факту, какая еще Лига Конференций? Проиграли, сидите дома!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1885
Реваншем завершился ответный матч "Тобола" в Лиге Европы
Отправлено: 19.07.24 - 09:34
#5
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5400
Реваншем завершился ответный матч "Тобола" в Лиге Европы
Отправлено: 19.07.24 - 09:42
#6
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