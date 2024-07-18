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Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют, что развитие их производств сдерживает дефицит электрических мощностей
Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют, что развитие их производств сдерживает дефицит электрических мощностей
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