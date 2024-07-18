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≡ Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют, что развитие их производств сдерживает дефицит электрических мощностей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49644
Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют, что развитие их производств сдерживает дефицит электрических мощностей
Отправлено: 18.07.24 - 10:19
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ТОО «Костанайэнерго» обратилось в палату предпринимателей Костанайской области за содействием в решении проблемы: компания не может реализовать инвестиционный проект, не имеет возможности использовать новое оборудование. ТОО год добивается для его подключения техусловий, но энергетики в этом отказывают.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24088
Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют, что развитие их производств сдерживает дефицит электрических мощностей
Отправлено: 19.07.24 - 01:31
#15
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Цитата:
abaika95:
Мда как же мы без них та?))

Воды нет, электричества нет, пора к истокам :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24088
Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют, что развитие их производств сдерживает дефицит электрических мощностей
Отправлено: 19.07.24 - 01:32
#16
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Цитата:
abaika95:
Не помню я раньше чтобы уже в июне такая Африка была Учёные всего мира подтверждают что идёт потепление климата

У нас это был самый холодный июнь за последние хз сколько лет. Идёт похолодание климата :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10675
Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют, что развитие их производств сдерживает дефицит электрических мощностей
Отправлено: 19.07.24 - 01:45
#17
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Цитата:
Адам:
Как яркий пример этого лета - г. Краснодар

---Не переживайте , справимся :lol: :lol: :lol: :-x
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