Отправлено: - 23:08

родом из Шанхая2022:

,сам думаю как на клубнике остатся,рабочую визу себе открыл.....

Адам:

Прибавить холодильники, бойлеры, вентиляторы, и прочее.. В итоге - огромная нагрузка на электросети. Выдержат?.. Большой вопрос.

Добринцофф:

О каких климатических изменениях идёт речь? За последние 30-40 лет в ЗТб например климат никак не изменился.

Цитата:Уехали самые лучшиеПродавец КомповИ сборщик клубникиМда как же мы без них та?))Цитата:Всё это просто прилюдия к референдуму о строительстве АЭСНатягивают сову на темуЦитата:Да нетЧто-то уж очень летом жарко становитсяНе помню я раньше чтобы уже в июне такая Африка былаУчёные всего мира подтверждают что идёт потепление климатаИ в этом нет ничего сверхъестественного или страшного как нам любят преподноситьЗемля возвращается в свою реальную температуруДо 1300 года на земле было теплее потом случился малый ледниковй периодКому интересно почитайте статьи на Вике по темеК слову Гренландия была заселена викингами и они назвали ее зелёный островПосле похолодания там остались одни ледники