Re: "Глаза озверевшие, красные" – Дело о нападении...

Отправлено: - 01:08

ну в принципе мало кто поддерживает этих сабаководов, да ещё в таком количестве! есть желание держать много собак айда пожалуйста в деревню, домик на окраине и хоть 10 держи! но однако на привязи! а тут в городе в многоквартирном доме? вообще это безобразие пора в принципе запретить! и разрешения выдавать через строжайшию комиссию из жильцов этого подьезда! давайте начнем каждый свои хотелки друг другу навязывать? есть правила! вот никак не пойму, для меня это даст ист феррюкт! 5 собак! в одной хате! зачем вам столько??? тут надо бы и справочку о здоровье сабаковода стребовать....