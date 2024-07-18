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≡ Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют, что развитие их производств сдерживает дефицит электрических мощностей
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49644
Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют, что развитие их производств сдерживает дефицит электрических мощностей
Отправлено: 18.07.24 - 10:19
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ТОО «Костанайэнерго» обратилось в палату предпринимателей Костанайской области за содействием в решении проблемы: компания не может реализовать инвестиционный проект, не имеет возможности использовать новое оборудование. ТОО год добивается для его подключения техусловий, но энергетики в этом отказывают.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6313
Re: Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют,...
Отправлено: 18.07.24 - 10:19
#1
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Вывод: - ген.план - это ФИГОВЫЙ лист- когда он не нужен о нём молчат, а когда он нужен им просто прикрывают свои срамные места и используют как "не пущать".
Яркий тому пример: - план застройки частного сектора города многоэтажками - в ген.плане их нет, но оказывается можно строить и без генплана, что и подтверждает этот Кан, имея ввиду новые мельницы и прочую промышленность которая строилась и вводилась без этого генплана.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24088
Re: Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют,...
Отправлено: 18.07.24 - 10:44
#2
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Мишаня с Электроном, возвращайтесь, помощь ваша нужна :lol:
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1387
Re: Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют,...
Отправлено: 18.07.24 - 12:31
#3
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Цитата:
maxsaf:
Мишаня с Электроном, возвращайтесь, помощь ваша нужна


...даже не думай никто возвращатся не будет....да и помогать,сам думаю как на клубнике остатся,рабочую визу себе открыл.....
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1431
Re: Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют,...
Отправлено: 18.07.24 - 13:28
#4
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Ни один завод не работает,ни одна фабрика,а куда делся свет то? Ведь всё развалили,а куда невостребованная электроэнергия подевалась? А как мы будем заряжать электромобили :lol:
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Адам
§ Адам
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Всемирная паутина
Регистрация:
16.08.10
Сообщений:
962
Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют, что развитие их производств сдерживает дефицит электрических мощностей
Отправлено: 18.07.24 - 13:46
#5
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Учитывая климатические изменения - глобальное потепление, в недалёком будущем, в каждой квартире будет кондиционер.
Прибавить холодильники, бойлеры, вентиляторы, и прочее..
В итоге - огромная нагрузка на электросети.
Выдержат?.. Большой вопрос.
Это с учётом импорта электроэнергии из РФ, т.к. своей недостаточно.
Как яркий пример этого лета - г. Краснодар: веерные отключения жилых районов, остановки электротранспорта. :-x

[Исправлено: Адам, 18.07.2024 - 18:49]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9990
Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют, что развитие их производств сдерживает дефицит электрических мощностей
Отправлено: 18.07.24 - 15:06
#6
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Цитата:
Адам:
Учитывая климатические изменения - глобальное потепление, в недалёком будущем, в каждой квартире будет кондиционер.

О каких климатических изменениях идёт речь?
За последние 30-40 лет в ЗТб например климат никак не изменился.
Летом жара до 35,зимой бывают морозы до -35.
Кондёр в наших условиях необходим уже сейчас,а не тогда когда климат начнет меняться.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1255
Re: Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют,...
Отправлено: 18.07.24 - 18:22
#7
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"Кстати, уже упомянутое ТОО «Костанайэнерго» нуждается в наращивании мощности на 300 кВт."
Да это просто "копейки", а не мощность! Неужели нельзя найти?
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1313
Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют, что развитие их производств сдерживает дефицит электрических мощностей
Отправлено: 18.07.24 - 19:09
#8
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
даже не думай никто возвращатся не будет

Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь. Зарекаться не сто́ит. Никогда )))
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1313
Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют, что развитие их производств сдерживает дефицит электрических мощностей
Отправлено: 18.07.24 - 19:17
#9
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Цитата:
maxsaf:
помощь ваша нужна

Здесь только догадываться, почему ТУ не дают. Как минимум, это увеличение трансформаторной мощности питающей заявителя ПС. Но это минимум. Идем вверх по цепочке - увеличение сечения питающей ЛЭП с головной ПС, увеличение трансформаторной мощности головной ПС и даже сечения ЛЭП головной ПС, уже от энергосистемы. Установка дополнительных устройств противоаварийной автоматики и РЗА. Да ни одно ТОО не потянет при заявляемой дополнительной мощности 300кВт выполнение ТУ (резервной мощности как раз может и не быть на уровнях до энергосистемы). Поэтому люди просто не напрягаются и не выдают ТУ.
По проектировщикам - да, сейчас контингент не тот. Но коэффициенты применяются к характеру нагрузки. Поэтому коэффициент спроса может быть не учтен, а учтен коэффициент использования. Но, конечно 17МВт и 4МВт это не ошибка. Очковтирательство )))
Простите за многабукоф

[Исправлено: Мишаня, 18.07.2024 - 19:19]
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1313
Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют, что развитие их производств сдерживает дефицит электрических мощностей
Отправлено: 18.07.24 - 19:24
#10
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Цитата:
Адам:
г. Краснодар: веерные отключения жилых районов, остановки электротранспорта

Тут можно сказать.
1. Новые территории
2. Рукоопы у системного оператора
3. Косяки в генерации Ростовской АЭС
Не построили новой генерации, а нагрузка выросла достаточно серьезно. Привыкайте
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24088
Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют, что развитие их производств сдерживает дефицит электрических мощностей
Отправлено: 18.07.24 - 19:27
#11
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Цитата:
Мишаня:
Простите за многабукоф

Зато видно, кто поуехал :oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16398
Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют, что развитие их производств сдерживает дефицит электрических мощностей
Отправлено: 18.07.24 - 23:08
#12
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
,сам думаю как на клубнике остатся,рабочую визу себе открыл.....

Уехали самые лучшие
Продавец Компов
И сборщик клубники
Мда как же мы без них та?))
Цитата:
Адам:
Прибавить холодильники, бойлеры, вентиляторы, и прочее.. В итоге - огромная нагрузка на электросети. Выдержат?.. Большой вопрос.

Всё это просто прилюдия к референдуму о строительстве АЭС
Натягивают сову на тему
Цитата:
Добринцофф:
О каких климатических изменениях идёт речь? За последние 30-40 лет в ЗТб например климат никак не изменился.

Да нет
Что-то уж очень летом жарко становится
Не помню я раньше чтобы уже в июне такая Африка была
Учёные всего мира подтверждают что идёт потепление климата
И в этом нет ничего сверхъестественного или страшного как нам любят преподносить
Земля возвращается в свою реальную температуру
До 1300 года на земле было теплее потом случился малый ледниковй период
Кому интересно почитайте статьи на Вике по теме
К слову Гренландия была заселена викингами и они назвали ее зелёный остров
После похолодания там остались одни ледники
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3307
Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют, что развитие их производств сдерживает дефицит электрических мощностей
Отправлено: 19.07.24 - 01:05
#13
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Цитата:
maxsaf:
Мишаня с Электроном, возвращайтесь, помощь ваша нужна

Нее Спасибо, я тут с Шанхаем соглашусь. :lol: Всё разворовали, резерва нет. Мишаня всё описал уже. Плюс теперь ещё проблемы водоснабжения и канализации добавятся. За срут Тобол. :-o
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3307
Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют, что развитие их производств сдерживает дефицит электрических мощностей
Отправлено: 19.07.24 - 01:12
#14
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Я другой страны не знаю, где так часто отключают свет,
Я другой такой страны не знаю, где горячей воды летом нет! :lol:
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