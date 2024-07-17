Отправлено: - 22:59

родом из Шанхая2022: до кого ты хочешь достучаться? село из головы очень трудно выбить.....

родом из Шанхая2022:

ненадо лезть в мою личную жизнь Абайка....всё остальное твои мокрые воображения...там я гастарбайтер а у нас не попрашайка и не нытик который за 185 тыс не хочет работать.приеду к новому году выгоню машину с салона, куплю новую мебель и пижнак пошью с отливом и на ямаку махну с подругой.....

maxsaf:

Ну, как бы, все сходится

maxsaf:

Так может надо вам на английском отвечать? И у Англии и у Америки авторитет - ого-го, на всех хватит

родом из Шанхая2022:

индивидуму не бывавшему хотя бы раз в старушке европе бесмысленно что либо обьяснять....да и не сможешь ты туда поехать,у них всё строго для посещающих,так как посещающий должен офицеально работать...А ТЫ?

Цитата:Так из тебя никто его и не выбывает) Собирай клубнику на здоровье) скоро ещё помидоры пойдут)Цитата:Окей гасторбайтером от этого ты быть не перестаешьЯ вопрос задал вроде мирный)Ты русский? Ну это чтобы понимать как к тебе немцы там относятся Цитата:Ну конечно сходитсяБольше пишиСкоро таксистов сразу бить начнут после твоих текстов))Цитата:Поэтому ты в Канаду британскую колонию переехал? К авторитету ближе?))Цитата:А я в Европе был 4 раза))Причем даже когда не работал а учился)Так что собирай клубнику дальше)