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"У меня нет претензий к русским!" - Приговор по делу о межнациональной розни вынесли в суде Костаная
"У меня нет претензий к русским!" - Приговор по делу о межнациональной розни вынесли в суде Костаная
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Я робот(Пользователи)
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"У меня нет претензий к русским!" - Приговор по делу о межнациональной розни вынесли в суде Костаная
Отправлено: 17.07.24 - 20:49
Приговор по делу о межнациональной розни вынесли в суде Костаная 17 июля. 42-летнюю Кундызай КЕНЖЕТАЕВУ признали виновной в том, что она оскорбила 30-летнего таксиста Михаила ГАЛКИНА. Конфликт, согласно обвинению, произошел на межнациональной почве.
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Re: "У меня нет претензий к русским!" - Приговор по...
Отправлено: 18.07.24 - 18:12
Цитата:
.....ненадо лезть в мою личную жизнь Абайка....всё остальное твои мокрые воображения...там я гастарбайтер а у нас не попрашайка и не нытик который за 185 тыс не хочет работать.приеду к новому году выгоню машину с салона, куплю новую мебель и пижнак пошью с отливом и на ямаку махну с подругой.....
abaika95:
Уточняющий вопрос Ты русский? Если да то понятно что немцу пофиг Это как Россия доказывает что в Европе все враги России и плевать что там части стран вообще пофиг на всё
Уточняющий вопрос Ты русский? Если да то понятно что немцу пофиг Это как Россия доказывает что в Европе все враги России и плевать что там части стран вообще пофиг на всё
.....ненадо лезть в мою личную жизнь Абайка....всё остальное твои мокрые воображения...там я гастарбайтер а у нас не попрашайка и не нытик который за 185 тыс не хочет работать.приеду к новому году выгоню машину с салона, куплю новую мебель и пижнак пошью с отливом и на ямаку махну с подругой.....
"У меня нет претензий к русским!" - Приговор по делу о межнациональной розни вынесли в суде Костаная
Отправлено: 18.07.24 - 18:15
Цитата:
Цитата:
Ну, как бы, все сходится
abaika95:
Нет ты пишешь что тебя злые казахи обидели)
Нет ты пишешь что тебя злые казахи обидели)
Цитата:
abaika95:
решил сразу агрессировать)
решил сразу агрессировать)
Ну, как бы, все сходится
"У меня нет претензий к русским!" - Приговор по делу о межнациональной розни вынесли в суде Костаная
Отправлено: 18.07.24 - 18:17
Цитата:
Так может надо вам на английском отвечать? И у Англии и у Америки авторитет - ого-го, на всех хватит
Сабыр:
Да он вообще ни при чём путин уронил свой авторитет ниже плинтуса со своей трёхдневной войной и тем самым уронил авторитет всех русских и всего русского. Ну а вообще он не при чём
Да он вообще ни при чём путин уронил свой авторитет ниже плинтуса со своей трёхдневной войной и тем самым уронил авторитет всех русских и всего русского. Ну а вообще он не при чём
Так может надо вам на английском отвечать? И у Англии и у Америки авторитет - ого-го, на всех хватит
Re: "У меня нет претензий к русским!" - Приговор по...
Отправлено: 18.07.24 - 18:20
Что говорят в Астане "К сожалению, мы по упрощению визового режима далеко не продвинулись. Хотя по нему в Казахстане есть большой общественный запрос. Это видно и из публикаций в СМИ и соцсетях, - сообщил DW пожелавший не называть своего имени источник в политических кругах Астаны. - В первую очередь речь идет об уменьшении стоимости виз и увеличении длительности пребывания в странах Европы, а также о сокращении количества требуемых документов для получения "шенгена". По его мнению, требуя от казахстанцев, например, справки о наличии достаточных средств на банковских счетах и выписки обо всех транзакциях в течение последнего месяца, Евросоюз предвзято относится к Казахстану, который еще в 2017 году в одностороннем порядке ввел безвизовый режим для граждан ЕС. "Такой подход не способствует ни развитию туризма, ни расширению партнерских отношений между предпринимателями Казахстана и ЕС, о которых представители Европы, приезжая в Астану, говорят в последнее время на самом высоком уровне. К тому же в Брюсселе хорошо знают, что Казахстан не относится к числу тех стран, чьи граждане всеми правдами и неправдами стараются остаться в Европе. По имеющейся у меня информации, в прошлом году страны Европы посетили около 100 тысяч казахстанцев. Вернулись все", - подчеркнул собеседник
Занимающийся глубокой переработкой экологически чистых овощей и фруктов предприниматель из Алматы по имени Равиль (фамилию он просил не называть) в последнее время переориентирует свой бизнес в сторону Китая, стран Юго-Восточной Азии и США. Это решение в разговоре с DW он объяснил сложностями в получении шенгенской визы. "Мне очень нравится Европа, но у меня нет времени сидеть по три часа в визовом центре ради получения "шенгена", да еще отдавать свой паспорт на две недели, чтобы на три-четыре дня съездить куда-нибудь во Франкфурт или Лион. Причем, если в немецком консульстве все более-менее налажено, то в диппредставительства других стран даже не хочется обращаться. Поэтому я сейчас стараюсь отказываться от поездок в ЕС", - заметил в беседе с DW алматинский бизнесмен.
Занимающийся глубокой переработкой экологически чистых овощей и фруктов предприниматель из Алматы по имени Равиль (фамилию он просил не называть) в последнее время переориентирует свой бизнес в сторону Китая, стран Юго-Восточной Азии и США. Это решение в разговоре с DW он объяснил сложностями в получении шенгенской визы. "Мне очень нравится Европа, но у меня нет времени сидеть по три часа в визовом центре ради получения "шенгена", да еще отдавать свой паспорт на две недели, чтобы на три-четыре дня съездить куда-нибудь во Франкфурт или Лион. Причем, если в немецком консульстве все более-менее налажено, то в диппредставительства других стран даже не хочется обращаться. Поэтому я сейчас стараюсь отказываться от поездок в ЕС", - заметил в беседе с DW алматинский бизнесмен.
Re: "У меня нет претензий к русским!" - Приговор по...
Отправлено: 18.07.24 - 22:36
Цитата:
....индивидуму не бывавшему хотя бы раз в старушке европе бесмысленно что либо обьяснять....да и не сможешь ты туда поехать,у них всё строго для посещающих,так как посещающий должен офицеально работать...А ТЫ?
abaika95:
Ну да это как японец говорящий на английском сразу же становится для всех типичным британцем)) Чушь не городи
Ну да это как японец говорящий на английском сразу же становится для всех типичным британцем)) Чушь не городи
....индивидуму не бывавшему хотя бы раз в старушке европе бесмысленно что либо обьяснять....да и не сможешь ты туда поехать,у них всё строго для посещающих,так как посещающий должен офицеально работать...А ТЫ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16398
"У меня нет претензий к русским!" - Приговор по делу о межнациональной розни вынесли в суде Костаная
Отправлено: 18.07.24 - 22:59
Цитата:
Цитата:
Окей гасторбайтером от этого ты быть не перестаешь
Я вопрос задал вроде мирный)
Ты русский? Ну это чтобы понимать как к тебе немцы там относятся Цитата:
Ну конечно сходится
Больше пиши
Скоро таксистов сразу бить начнут после твоих текстов))
Цитата:
Поэтому ты в Канаду британскую колонию переехал? К авторитету ближе?))
Цитата:
А я в Европе был 4 раза))
Причем даже когда не работал а учился)
Так что собирай клубнику дальше)
родом из Шанхая2022: до кого ты хочешь достучаться? село из головы очень трудно выбить.....Так из тебя никто его и не выбывает) Собирай клубнику на здоровье) скоро ещё помидоры пойдут)
Цитата:
родом из Шанхая2022:
ненадо лезть в мою личную жизнь Абайка....всё остальное твои мокрые воображения...там я гастарбайтер а у нас не попрашайка и не нытик который за 185 тыс не хочет работать.приеду к новому году выгоню машину с салона, куплю новую мебель и пижнак пошью с отливом и на ямаку махну с подругой.....
ненадо лезть в мою личную жизнь Абайка....всё остальное твои мокрые воображения...там я гастарбайтер а у нас не попрашайка и не нытик который за 185 тыс не хочет работать.приеду к новому году выгоню машину с салона, куплю новую мебель и пижнак пошью с отливом и на ямаку махну с подругой.....
Окей гасторбайтером от этого ты быть не перестаешь
Я вопрос задал вроде мирный)
Ты русский? Ну это чтобы понимать как к тебе немцы там относятся Цитата:
maxsaf:
Ну, как бы, все сходится
Ну, как бы, все сходится
Ну конечно сходится
Больше пиши
Скоро таксистов сразу бить начнут после твоих текстов))
Цитата:
maxsaf:
Так может надо вам на английском отвечать? И у Англии и у Америки авторитет - ого-го, на всех хватит
Так может надо вам на английском отвечать? И у Англии и у Америки авторитет - ого-го, на всех хватит
Поэтому ты в Канаду британскую колонию переехал? К авторитету ближе?))
Цитата:
родом из Шанхая2022:
индивидуму не бывавшему хотя бы раз в старушке европе бесмысленно что либо обьяснять....да и не сможешь ты туда поехать,у них всё строго для посещающих,так как посещающий должен офицеально работать...А ТЫ?
индивидуму не бывавшему хотя бы раз в старушке европе бесмысленно что либо обьяснять....да и не сможешь ты туда поехать,у них всё строго для посещающих,так как посещающий должен офицеально работать...А ТЫ?
А я в Европе был 4 раза))
Причем даже когда не работал а учился)
Так что собирай клубнику дальше)
"У меня нет претензий к русским!" - Приговор по делу о межнациональной розни вынесли в суде Костаная
Отправлено: 18.07.24 - 23:15
Цитата:
Ну раз дело происходит в правовом государстве - то со временем всех пересажают бойцов. Подумываю теперь вернуться
abaika95:
Больше пиши Скоро таксистов сразу бить начнут после твоих текстов))
Больше пиши Скоро таксистов сразу бить начнут после твоих текстов))
Ну раз дело происходит в правовом государстве - то со временем всех пересажают бойцов. Подумываю теперь вернуться
"У меня нет претензий к русским!" - Приговор по делу о межнациональной розни вынесли в суде Костаная
Отправлено: 18.07.24 - 23:16
Цитата:
Потому что английский был нужен по работе, а с погружением в среду легче учится. Именно поэтому 111 никак казахский выучить не может - нет погружения в среду. Или тупо не хочет?
abaika95:
Поэтому ты в Канаду британскую колонию переехал? К авторитету ближе?))
Поэтому ты в Канаду британскую колонию переехал? К авторитету ближе?))
Потому что английский был нужен по работе, а с погружением в среду легче учится. Именно поэтому 111 никак казахский выучить не может - нет погружения в среду. Или тупо не хочет?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16398
"У меня нет претензий к русским!" - Приговор по делу о межнациональной розни вынесли в суде Костаная
Отправлено: 19.07.24 - 00:39
Цитата:
В этом случае никого не посадили чёто)
Бабки решили)
Цитата:
Чтоб под кулак попасть)
Мазохизм однако)
Цитата:
В чё не ЮАР тогда?)
Цитата:
Ну да
Должна же быть грудь женская как мы знаем по твоей теории
Язык сугубо с грудью передается)
Цитата:
Незнаю мне плевать хочет он или не хочет)
Магазин откроет-будет обязан)
maxsaf:
Ну раз дело происходит в правовом государстве - то со временем всех пересажают бойцов.
Ну раз дело происходит в правовом государстве - то со временем всех пересажают бойцов.
В этом случае никого не посадили чёто)
Бабки решили)
Цитата:
maxsaf:
Подумываю теперь вернуться
Подумываю теперь вернуться
Чтоб под кулак попасть)
Мазохизм однако)
Цитата:
maxsaf:
Потому что английский был нужен по работе, а с погружением в среду легче учится.
Потому что английский был нужен по работе, а с погружением в среду легче учится.
В чё не ЮАР тогда?)
Цитата:
maxsaf:
Именно поэтому 111 никак казахский выучить не может - нет погружения в среду
Именно поэтому 111 никак казахский выучить не может - нет погружения в среду
Ну да
Должна же быть грудь женская как мы знаем по твоей теории
Язык сугубо с грудью передается)
Цитата:
maxsaf:
Или тупо не хочет?
Или тупо не хочет?
Незнаю мне плевать хочет он или не хочет)
Магазин откроет-будет обязан)
(Полноправные пользователи)
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- 10.06.22
- Сообщений:
- 3307
Re: "У меня нет претензий к русским!" - Приговор по...
Отправлено: 19.07.24 - 00:51
Цитата:
внимательней читайте!
//- Признать Кенжетаеву виновной и назначить ей 3 года лишения свободы в колонии средней безопасности, - огласил приговор судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ. - В качестве дополнительной меры наказания взыскать в фонд потерпевших 20 МРП.//
abaika95:
В этом случае никого не посадили чёто)
В этом случае никого не посадили чёто)
внимательней читайте!
//- Признать Кенжетаеву виновной и назначить ей 3 года лишения свободы в колонии средней безопасности, - огласил приговор судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ. - В качестве дополнительной меры наказания взыскать в фонд потерпевших 20 МРП.//
Re: "У меня нет претензий к русским!" - Приговор по...
Отправлено: 19.07.24 - 01:13
Цитата:
......если хочешь узнать как относятся так приезжай скоро капуста салатная пойдёт всё узнаешь из первых рук и выучи обязательно эти слова обязательно JA это значит да,Nein-нет и Entschuldigung Sie bitte -извените пожалуйста,Danke schön -спасибо и последнее Bitte schön пожалуйста и счастливый билет у тебя в руках.
Цитата:
.....вот видишь ты был аж 4 раза учась и неможешь найти для себя достойную оплачиваемую работу....а я с советским тех образованием работаю живу по пол года собирая клубнику и прочии овощи фрукты зарабатываю намного больше тебя....до нового года поработаю и буду пол года кайфовать плюя в потолок..
abaika95:
Окей гасторбайтером от этого ты быть не перестаешь Я вопрос задал вроде мирный) Ты русский? Ну это чтобы понимать как к тебе немцы там относятся
Окей гасторбайтером от этого ты быть не перестаешь Я вопрос задал вроде мирный) Ты русский? Ну это чтобы понимать как к тебе немцы там относятся
......если хочешь узнать как относятся так приезжай скоро капуста салатная пойдёт всё узнаешь из первых рук и выучи обязательно эти слова обязательно JA это значит да,Nein-нет и Entschuldigung Sie bitte -извените пожалуйста,Danke schön -спасибо и последнее Bitte schön пожалуйста и счастливый билет у тебя в руках.
Цитата:
abaika95:
А я в Европе был 4 раза)) Причем даже когда не работал а учился) Так что собирай клубнику дальше)
А я в Европе был 4 раза)) Причем даже когда не работал а учился) Так что собирай клубнику дальше)
.....вот видишь ты был аж 4 раза учась и неможешь найти для себя достойную оплачиваемую работу....а я с советским тех образованием работаю живу по пол года собирая клубнику и прочии овощи фрукты зарабатываю намного больше тебя....до нового года поработаю и буду пол года кайфовать плюя в потолок..
"У меня нет претензий к русским!" - Приговор по делу о межнациональной розни вынесли в суде Костаная
Отправлено: 19.07.24 - 01:29
Цитата:
Ну как же, посадили мадам, за удар между ног
Цитата:
К тому времени, как я захочу вернуться - всех драчунов пересажают))
Цитата:
Я думал ты туда хочешь, вот и не поехал, чтобы не пересекаться)
Цитата:
Ну он себе выбрал русскоговорящую славянку, так что может быть в этом все дело, но про грудь это ты говорил, а я говорил только про молоко, без деталей
abaika95:
В этом случае никого не посадили чёто) Бабки решили)
В этом случае никого не посадили чёто) Бабки решили)
Ну как же, посадили мадам, за удар между ног
Цитата:
abaika95:
Чтоб под кулак попасть)
Чтоб под кулак попасть)
К тому времени, как я захочу вернуться - всех драчунов пересажают))
Цитата:
abaika95:
В чё не ЮАР тогда?)
В чё не ЮАР тогда?)
Я думал ты туда хочешь, вот и не поехал, чтобы не пересекаться)
Цитата:
abaika95:
Должна же быть грудь женская как мы знаем по твоей теории Язык сугубо с грудью передается)
Должна же быть грудь женская как мы знаем по твоей теории Язык сугубо с грудью передается)
Ну он себе выбрал русскоговорящую славянку, так что может быть в этом все дело, но про грудь это ты говорил, а я говорил только про молоко, без деталей
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