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≡ Реваншем завершился ответный матч "Тобола" в Лиге Европы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49644
Реваншем завершился ответный матч "Тобола" в Лиге Европы
Отправлено: 18.07.24 - 22:46
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Вторая игра в противостоянии прошла в Костанае и завершилась минимальной победой "Тобола". Автором единственного гола Ахмед Эль-Мессауди: мяч был забит на 8-й минуте встречи.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1341
Re: Реваншем завершился ответный матч "Тобола" в Лиге...
Отправлено: 18.07.24 - 22:46
#1
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сильно громкий заголовок. громче, чем игра.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10675
Re: Реваншем завершился ответный матч "Тобола" в Лиге...
Отправлено: 19.07.24 - 00:21
#2
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Цитата:
electro:
сильно громкий заголовок.

---Супер заголовок !!!
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