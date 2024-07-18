Re: "Глаза озверевшие, красные" – Дело о нападении...

Отправлено: - 22:00

* По словам Кривчиковой, 5 июля примерно в 00:10 она покинула свой дом на ул. Качарской для выгула пяти собак в лесопосадке.*

*Мы с собакой сразу же забежали в подъезд, - рассказала потерпевшая.*





Вопрос = владелица 5 (ПЯТИ) собак жила в частном или многоквартирном доме ?



Если в Многоквартирном ЖД , согласие соседей по подъезду на содержание ПЯТИ собак в квартире , не требуется ?