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≡ "Глаза озверевшие, красные" – Дело о нападении мужчины на хозяйку собаки начали рассматривать в рудненском суде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49644
"Глаза озверевшие, красные" – Дело о нападении мужчины на хозяйку собаки начали рассматривать в рудненском суде
Отправлено: 18.07.24 - 21:14
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Нет, цитатой из заголовка описали в суде не питомца, а нападавшего. Согласно обвинению, подсудимый Арлан Мустафин пнул собаку своей соседки Риммы КРИВЧИКОВОЙ. Затем он кинул в женщину металлические прутья, от чего у той остались кровоподтеки.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
255
Re: "Глаза озверевшие, красные" – Дело о нападении...
Отправлено: 18.07.24 - 21:14
#1
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Думаю, что суд осудит беспредельщика! Если не признает вины в содеянном, то сразу и лишение свободы будет. Бил собаку беззащитную беспричинно, что означает злостное хулиганство. Меньше спиртного пить надо, чтобы мозги не плавились и потом глаза не были красные от злобы!
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4526
Re: "Глаза озверевшие, красные" – Дело о нападении...
Отправлено: 18.07.24 - 21:57
#2
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Цитата:
абике:

Какой молодец! Уже и статью УК приготовил?
Завтра соседи начнут говорить о жизни с 5 (!) собачками рядом, как детишки шарахаются, заикаются, кричат по ночам, покажут укусы и пр.
И что тогда напишешь? :lol:
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s
§ simkst
(Пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
29
Re: "Глаза озверевшие, красные" – Дело о нападении...
Отправлено: 18.07.24 - 22:00
#3
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* По словам Кривчиковой, 5 июля примерно в 00:10 она покинула свой дом на ул. Качарской для выгула пяти собак в лесопосадке.*
*Мы с собакой сразу же забежали в подъезд, - рассказала потерпевшая.*


Вопрос = владелица 5 (ПЯТИ) собак жила в частном или многоквартирном доме ?

Если в Многоквартирном ЖД , согласие соседей по подъезду на содержание ПЯТИ собак в квартире , не требуется ?
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