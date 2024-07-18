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≡ Обшарпанно, но чисто — Подрядчик прибрал в подземном переходе у ТЦ «Солнечный» в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49644
Обшарпанно, но чисто — Подрядчик прибрал в подземном переходе у ТЦ «Солнечный» в Костанае
Отправлено: 18.07.24 - 21:35
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Участились жалобы горожан на состояние подземных переходов в областном центре. В IKomek люди отправляют сообщения о том, что в переходах грязно, вонь, плохое освещение. Пользоваться ими неприятно.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1341
Re: Обшарпанно, но чисто — Подрядчик прибрал в подземном...
Отправлено: 18.07.24 - 21:35
#1
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Предлагаю Марату Жундубаевичу съездить в Челябинск, посмотреть на подземки под пл.Революции
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