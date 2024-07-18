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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24083
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:22
#9256
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Цитата:
abaika95:
И да украинская община Виннипега знает что ты украинец топящщий за русский язык?

Цитата:
abaika95:
Я и щас так их называю Украинцы в Украине живут А х. по всему миру разбежались

Учитывая то, как ты их в очередной раз только что обозвал, наврятли они будут реагировать на твои доносы))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16394
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:24
#9257
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Слушай а я теперь начал понимать зачем Путин активно таджиков в Россию впускает
Русские мужчины погибли на войне
Таджики женились на русских женщинах
Дети впитали молоко матери,заговорили сразу на русском
И вуяла новая нация
Русскоязычные таджики работящие и не пьющие.

Евгеника Чистой воды
Ну проказник Путин
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24083
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:25
#9258
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Цитата:
abaika95:
Мы с тобой одну сиську вроде не сосали)

Я не знаю, что ты сосал, и как долго, но русский язык у тебя заметно улучшился за последние пару лет. Реально, хвалю.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
731
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:26
#9259
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Цитата:
abaika95:
В России используется

В россии понятно, как понимаю когда наши чиновники говорят про "...в мире" не сильно имеют её ввиду.
Просто любопытно кто из них п(лукавит)т, и действительно ли п(врет)т
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16394
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:27
#9260
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Цитата:
maxsaf:
Учитывая то, как ты их в очередной раз только что обозвал, наврятли они будут реагировать на твои доносы))

А как я их обозвал? Приведи цитату))
И да доносы русские патриоты пишут
Я просто листовки распространю по всем канадским соц сетям
Так и так сидит Х. И требует изучать Р.
Либо он засланный Ф. Либо он работает на З.
Поэтому там либо те либо другие отреагируют))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16394
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:29
#9261
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Цитата:
maxsaf:
Я не знаю, что ты сосал, и как долго, но русский язык у тебя заметно улучшился за последние пару лет. Реально, хвалю.

Удивительно вроде не одной русской сиськи не сосал за эти два года)
Коронавирусом болел
Значит русский язык воздушно капельным ещё передается? Не знаешь?)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24083
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:30
#9262
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Цитата:
abaika95:
И требует изучать Р.

Где это я требовал изучать? Тебя я, наоборот, просил добровольно отказаться от использования русского языка, и забыть его как можно скорее, тебе же на пользу :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24083
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:32
#9263
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Цитата:
abaika95:
Не знаешь?)

Все мои старания - пропали зря, кроме одного неожиданного результата - Абайка улучшил в разы свой русский :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16394
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:59
#9264
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Цитата:
maxsaf:
Где это я требовал изучать? Тебя я, наоборот, просил добровольно отказаться от использования русского языка, и забыть его как можно скорее, тебе же на пользу

Так а чтобы отказаться от русского языка что я должен сделать с русской женщиной?)) непонятно немного Цитата:
maxsaf:
Все мои старания - пропали зря, кроме одного неожиданного результата - Абайка улучшил в разы свой русский

Ну может быть улучшил))
Все наоборот пишут что я стал пишет с кучей ошибок
Ну Канаде виднее)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15067
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 13:54
#9265
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Шанхай че там вам платят за клубнику? Я шенген визу открыл на 3 года. Может тоже к вам податся.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24083
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 18:21
#9266
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Цитата:
abaika95:
Так а чтобы отказаться от русского языка что я должен сделать с русской женщиной?)) непонятно немного

Обойти стороной, иначе попадешь, как 112, и уже никогда не сможешь отказаться :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24083
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 18:22
#9267
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Цитата:
abaika95:
Ну может быть улучшил))

Точно улучшил, не скромничай :lol:
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1313
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 19:32
#9268
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Цитата:
maxsaf:
Я всегда говорил, что я украинец

Тут могу привести пример службы в СА. Эшелон с Казахской ССР. ЛенВО. В части много годичников призыва с Украинской ССР. И как-то один раз украинец подходит ко мне и спрашивает, типа че так много хохлов с Казахстана. Я ему, а ты что, не хохол? Ответ обескуражил - украинец живет в Украине. А хохол - где лучше. С тех пор я понял, почему я не украинец, а хохол )))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39605
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 19:37
#9269
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Цитата:
Мишаня:
хохол - где лучше. С тех пор я понял, почему я не украинец, а хохол

Вообще то методичка сменилась.
Украинец тот же русский, только нацист.
Никаких хохлов уже нет.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1313
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 19:38
#9270
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Цитата:
111:

Тебе из Казахстана виднее.
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