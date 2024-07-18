Отправлено: - 11:22

abaika95:

И да украинская община Виннипега знает что ты украинец топящщий за русский язык?

abaika95:

Я и щас так их называю Украинцы в Украине живут А х. по всему миру разбежались

Цитата:Цитата:Учитывая то, как ты их в очередной раз только что обозвал, наврятли они будут реагировать на твои доносы))