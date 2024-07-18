Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:22
Цитата:
Цитата:
Учитывая то, как ты их в очередной раз только что обозвал, наврятли они будут реагировать на твои доносы))
abaika95:
И да украинская община Виннипега знает что ты украинец топящщий за русский язык?
И да украинская община Виннипега знает что ты украинец топящщий за русский язык?
Цитата:
abaika95:
Я и щас так их называю Украинцы в Украине живут А х. по всему миру разбежались
Я и щас так их называю Украинцы в Украине живут А х. по всему миру разбежались
Учитывая то, как ты их в очередной раз только что обозвал, наврятли они будут реагировать на твои доносы))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16394
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:24
Слушай а я теперь начал понимать зачем Путин активно таджиков в Россию впускает
Русские мужчины погибли на войне
Таджики женились на русских женщинах
Дети впитали молоко матери,заговорили сразу на русском
И вуяла новая нация
Русскоязычные таджики работящие и не пьющие.
Евгеника Чистой воды
Ну проказник Путин
Русские мужчины погибли на войне
Таджики женились на русских женщинах
Дети впитали молоко матери,заговорили сразу на русском
И вуяла новая нация
Русскоязычные таджики работящие и не пьющие.
Евгеника Чистой воды
Ну проказник Путин
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:25
Цитата:
Я не знаю, что ты сосал, и как долго, но русский язык у тебя заметно улучшился за последние пару лет. Реально, хвалю.
abaika95:
Мы с тобой одну сиську вроде не сосали)
Мы с тобой одну сиську вроде не сосали)
Я не знаю, что ты сосал, и как долго, но русский язык у тебя заметно улучшился за последние пару лет. Реально, хвалю.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 731
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:26
Цитата:
В россии понятно, как понимаю когда наши чиновники говорят про "...в мире" не сильно имеют её ввиду.
Просто любопытно кто из них п(лукавит)т, и действительно ли п(врет)т
abaika95:
В России используется
В России используется
В россии понятно, как понимаю когда наши чиновники говорят про "...в мире" не сильно имеют её ввиду.
Просто любопытно кто из них п(лукавит)т, и действительно ли п(врет)т
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16394
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:27
Цитата:
А как я их обозвал? Приведи цитату))
И да доносы русские патриоты пишут
Я просто листовки распространю по всем канадским соц сетям
Так и так сидит Х. И требует изучать Р.
Либо он засланный Ф. Либо он работает на З.
Поэтому там либо те либо другие отреагируют))
maxsaf:
Учитывая то, как ты их в очередной раз только что обозвал, наврятли они будут реагировать на твои доносы))
Учитывая то, как ты их в очередной раз только что обозвал, наврятли они будут реагировать на твои доносы))
А как я их обозвал? Приведи цитату))
И да доносы русские патриоты пишут
Я просто листовки распространю по всем канадским соц сетям
Так и так сидит Х. И требует изучать Р.
Либо он засланный Ф. Либо он работает на З.
Поэтому там либо те либо другие отреагируют))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16394
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:29
Цитата:
Удивительно вроде не одной русской сиськи не сосал за эти два года)
Коронавирусом болел
Значит русский язык воздушно капельным ещё передается? Не знаешь?)
maxsaf:
Я не знаю, что ты сосал, и как долго, но русский язык у тебя заметно улучшился за последние пару лет. Реально, хвалю.
Я не знаю, что ты сосал, и как долго, но русский язык у тебя заметно улучшился за последние пару лет. Реально, хвалю.
Удивительно вроде не одной русской сиськи не сосал за эти два года)
Коронавирусом болел
Значит русский язык воздушно капельным ещё передается? Не знаешь?)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:30
Цитата:
Где это я требовал изучать? Тебя я, наоборот, просил добровольно отказаться от использования русского языка, и забыть его как можно скорее, тебе же на пользу
abaika95:
И требует изучать Р.
И требует изучать Р.
Где это я требовал изучать? Тебя я, наоборот, просил добровольно отказаться от использования русского языка, и забыть его как можно скорее, тебе же на пользу
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:32
Цитата:
Все мои старания - пропали зря, кроме одного неожиданного результата - Абайка улучшил в разы свой русский
abaika95:
Не знаешь?)
Не знаешь?)
Все мои старания - пропали зря, кроме одного неожиданного результата - Абайка улучшил в разы свой русский
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16394
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:59
Цитата:
Так а чтобы отказаться от русского языка что я должен сделать с русской женщиной?)) непонятно немного Цитата:
Ну может быть улучшил))
Все наоборот пишут что я стал пишет с кучей ошибок
Ну Канаде виднее)
maxsaf:
Где это я требовал изучать? Тебя я, наоборот, просил добровольно отказаться от использования русского языка, и забыть его как можно скорее, тебе же на пользу
Где это я требовал изучать? Тебя я, наоборот, просил добровольно отказаться от использования русского языка, и забыть его как можно скорее, тебе же на пользу
Так а чтобы отказаться от русского языка что я должен сделать с русской женщиной?)) непонятно немного Цитата:
maxsaf:
Все мои старания - пропали зря, кроме одного неожиданного результата - Абайка улучшил в разы свой русский
Все мои старания - пропали зря, кроме одного неожиданного результата - Абайка улучшил в разы свой русский
Ну может быть улучшил))
Все наоборот пишут что я стал пишет с кучей ошибок
Ну Канаде виднее)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15067
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 13:54
Шанхай че там вам платят за клубнику? Я шенген визу открыл на 3 года. Может тоже к вам податся.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 18:21
Цитата:
Обойти стороной, иначе попадешь, как 112, и уже никогда не сможешь отказаться
abaika95:
Так а чтобы отказаться от русского языка что я должен сделать с русской женщиной?)) непонятно немного
Так а чтобы отказаться от русского языка что я должен сделать с русской женщиной?)) непонятно немного
Обойти стороной, иначе попадешь, как 112, и уже никогда не сможешь отказаться
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 18:22
Цитата:
Точно улучшил, не скромничай
abaika95:
Ну может быть улучшил))
Ну может быть улучшил))
Точно улучшил, не скромничай
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 19:32
Цитата:
Тут могу привести пример службы в СА. Эшелон с Казахской ССР. ЛенВО. В части много годичников призыва с Украинской ССР. И как-то один раз украинец подходит ко мне и спрашивает, типа че так много хохлов с Казахстана. Я ему, а ты что, не хохол? Ответ обескуражил - украинец живет в Украине. А хохол - где лучше. С тех пор я понял, почему я не украинец, а хохол )))
maxsaf:
Я всегда говорил, что я украинец
Я всегда говорил, что я украинец
Тут могу привести пример службы в СА. Эшелон с Казахской ССР. ЛенВО. В части много годичников призыва с Украинской ССР. И как-то один раз украинец подходит ко мне и спрашивает, типа че так много хохлов с Казахстана. Я ему, а ты что, не хохол? Ответ обескуражил - украинец живет в Украине. А хохол - где лучше. С тех пор я понял, почему я не украинец, а хохол )))
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39605
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 19:37
Цитата:
Вообще то методичка сменилась.
Украинец тот же русский, только нацист.
Никаких хохлов уже нет.
Мишаня:
хохол - где лучше. С тех пор я понял, почему я не украинец, а хохол
хохол - где лучше. С тех пор я понял, почему я не украинец, а хохол
Вообще то методичка сменилась.
Украинец тот же русский, только нацист.
Никаких хохлов уже нет.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 19:38
Цитата:
Тебе из Казахстана виднее.
111:
Тебе из Казахстана виднее.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать