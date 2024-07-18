Отправлено: - 19:17

maxsaf:

помощь ваша нужна

[Исправлено: Мишаня, 18.07.2024 - 19:19]

Цитата:Здесь только догадываться, почему ТУ не дают. Как минимум, это увеличение трансформаторной мощности питающей заявителя ПС. Но это минимум. Идем вверх по цепочке - увеличение сечения питающей ЛЭП с головной ПС, увеличение трансформаторной мощности головной ПС и даже сечения ЛЭП головной ПС, уже от энергосистемы. Установка дополнительных устройств противоаварийной автоматики и РЗА. Да ни одно ТОО не потянет при заявляемой дополнительной мощности 300кВт выполнение ТУ (резервной мощности как раз может и не быть на уровнях до энергосистемы). Поэтому люди просто не напрягаются и не выдают ТУ.По проектировщикам - да, сейчас контингент не тот. Но коэффициенты применяются к характеру нагрузки. Поэтому коэффициент спроса может быть не учтен, а учтен коэффициент использования. Но, конечно 17МВт и 4МВт это не ошибка. Очковтирательство )))Простите за многабукоф