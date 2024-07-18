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≡ Отцы-основатели Машкевич и Шодиев покинули совет директоров ERG, в которую входит ССГПО
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49641
Отцы-основатели Машкевич и Шодиев покинули совет директоров ERG, в которую входит ССГПО
Отправлено: 18.07.24 - 15:46
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Александр Машкевич и Патох Шодиев вышли из управляющего органа, однако об изменении состава акционеров одного из крупнейших промышленных холдингов, работающих в РК, на сайте группы не сообщается.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3432
Re: Отцы-основатели Машкевич и Шодиев покинули совет директоров...
Отправлено: 18.07.24 - 15:46
#1
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просто сменили управленцев. Конечные хозяева не изменилсь.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3423
Re: Отцы-основатели Машкевич и Шодиев покинули совет директоров...
Отправлено: 18.07.24 - 16:56
#2
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Цитата:
Со стороны государства в совет директоров ERG входят премьер-министр РК Серик Жумангарин

У нас произошел государственный переворот?
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1385
Re: Отцы-основатели Машкевич и Шодиев покинули совет директоров...
Отправлено: 18.07.24 - 18:31
#3
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динамично меняющихся рынков», - пишет kursiv.kz, - конечными владельцами группы являются министерство финансов РК– 40%, Александр Машкевич и семья Ибрагимовых – по 20,7%, Патох Шодиев – 18,6%...

....честно говоря с математикой не дружу но в глаза брасаются цифры с процентами.Кто остальны владельцы процентов?
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