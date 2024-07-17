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≡ "У меня нет претензий к русским!" - Приговор по делу о межнациональной розни вынесли в суде Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49641
"У меня нет претензий к русским!" - Приговор по делу о межнациональной розни вынесли в суде Костаная
Отправлено: 17.07.24 - 20:49
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Приговор по делу о межнациональной розни вынесли в суде Костаная 17 июля. 42-летнюю Кундызай КЕНЖЕТАЕВУ признали виновной в том, что она оскорбила 30-летнего таксиста Михаила ГАЛКИНА. Конфликт, согласно обвинению, произошел на межнациональной почве.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24077
"У меня нет претензий к русским!" - Приговор по делу о межнациональной розни вынесли в суде Костаная
Отправлено: 18.07.24 - 09:59
#30
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Цитата:
abaika95:
по пьяному делу несут то что на уме.

А как оно туда попало, на ум, если не от тебя?))
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
731
"У меня нет претензий к русским!" - Приговор по делу о межнациональной розни вынесли в суде Костаная
Отправлено: 18.07.24 - 10:36
#31
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Цитата:
таноми52:
Курсы самообороны женщин: ваша задача - ударить подло и сбежать!

Это курсы самообороны любого человека, вне зависимости от пола. Все прочее не больше чем глупейший выпендрёж с непредсказуемым результатом.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16392
"У меня нет претензий к русским!" - Приговор по делу о межнациональной розни вынесли в суде Костаная
Отправлено: 18.07.24 - 10:54
#32
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Цитата:
maxsaf:
А как оно туда попало, на ум, если не от тебя?)

Ты ж писал что делаешь всё чтобы тебя тут читали
Вот начитались твоего бреда
И оскорбились)

Советую пиши больше
Делай жизнь русских в стране удобной)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24077
"У меня нет претензий к русским!" - Приговор по делу о межнациональной розни вынесли в суде Костаная
Отправлено: 18.07.24 - 10:58
#33
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Цитата:
abaika95:
Вот начитались твоего бреда

Так и ж наоборот, пишу, что русский язык это хорошо, это знания, книги, кино и межнациональное общение по всему союзу. Если бы тот яблоед читал меня, он сказал бы таксисту "добрый день" :lol:
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1719
Re: "У меня нет претензий к русским!" - Приговор по...
Отправлено: 18.07.24 - 12:14
#34
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Цитата:
"У меня нет претензий к русским!" - Приговор по делу о межнациональной розни вынесли в суде Костаная


Для непонятливых : стоимость фразы - " орыс, ижай в свою Расию " - составляет триста тысяч тенге. Возможно будет дороже)

И еще:
Цитата:
В Алматы задержали девушку, которая требовала от русских покинуть Казахстан и назвала Гитлера "красавчиком"
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1380
Re: "У меня нет претензий к русским!" - Приговор по...
Отправлено: 18.07.24 - 12:24
#35
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Цитата:
abaika95:
Писал уже Путин начав войну думал упрочит позиции русского мира,культуры и языка

....ты можешь писать или писАть всё что угодно,притягивать за уши Путина и войну ваша любимая изюминка с 111,давай по теме и не отвлекайся от урока жизни...... :-P :-P :-P
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1431
Re: "У меня нет претензий к русским!" - Приговор по...
Отправлено: 18.07.24 - 13:39
#36
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Цитата:
maxsaf:
Причем тут Путин?

Да он вообще ни при чём :lol: путин уронил свой авторитет ниже плинтуса со своей трёхдневной войной и тем самым уронил авторитет всех русских и всего русского. Ну а вообще он не при чём :lol:
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1380
Re: "У меня нет претензий к русским!" - Приговор по...
Отправлено: 18.07.24 - 14:30
#37
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Цитата:
Сабыр:
плинтуса со своей трёхдневной войной и тем самым уронил авторитет всех русских и всего русского. Ну а вообще он не при чём


......знаешь находясь на зароботках и собирая клубнику я что то не чувствую себя под плинтусом....и ещё здесь то есть в ЕВРОПЕ, мягко скажу" НЕПОНЯТЛИВЫХ" если вы владеете русским языком и общаетесь на нём, значения не имеет какой вы национальности,всё равно вы для них РУССКИЙ запомните это раз и на всегда,доказать что вы другой национальность можно только образованному человеку,простому бюргеру или мисье,мадам вам это не получится.....P.S. собираясь в старушку Европу готовтесь стать РУССКИМ говорю вам без всякого сарказма и личного опыта....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1380
Re: "У меня нет претензий к русским!" - Приговор по...
Отправлено: 18.07.24 - 15:08
#38
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путин уронил свой авторитет ниже плинтуса со своей трёхдневной войной и тем самым уронил авторитет
Валютная структура расчетов во внешней торговле продолжает меняться в пользу рубля. Теперь Россия за рубли покупает рекордные 41,8% импорта (данные Центробанка за май 2024 года). Для сравнения: в 2021 году мы платили за импорт преимущественно доллары и евро, в 2022 году доля рубля выросла до 28,1%, а в 2023 году – до 30%. В этом году покупки импорта за рубли могут легко дойти до половины и даже выше.Особенно растет доля рубля при оплате импорта из стран Азии: здесь она достигла нового максимума в 37,7%. В 2023 году доля рубля достигала 22,3%. Одновременно доля валют недружественных стран (доллара и евро) в импорте упала до нового минимума в 25,6%.

......P.S......почему ты хочешь выглядеть смешным если ты не планируешь стать клоуном....
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
254
Re: "У меня нет претензий к русским!" - Приговор по...
Отправлено: 18.07.24 - 15:27
#39
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У кого нет мозгов, то язык всегда приведет на скамью подсудимых! Судят не за язык, а за действия или бездействие! Не можешь употреблять спиртное, не буди лихо! Это в любой стране так. Пора бы уже уяснить некоторым "болтунам". А таксист, он и Африке таксист, независимо от цвета кожи!
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1431
"У меня нет претензий к русским!" - Приговор по делу о межнациональной розни вынесли в суде Костаная
Отправлено: 18.07.24 - 15:56
#40
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
меняться в пользу рубля

Ой я тя умоляю :lol: В Китае они за рубли покупают конструкторы? Или чё где?
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