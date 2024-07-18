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≡ Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют, что развитие их производств сдерживает дефицит электрических мощностей
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49641
Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют, что развитие их производств сдерживает дефицит электрических мощностей
Отправлено: 18.07.24 - 10:19
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ТОО «Костанайэнерго» обратилось в палату предпринимателей Костанайской области за содействием в решении проблемы: компания не может реализовать инвестиционный проект, не имеет возможности использовать новое оборудование. ТОО год добивается для его подключения техусловий, но энергетики в этом отказывают.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6313
Re: Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют,...
Отправлено: 18.07.24 - 10:19
#1
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Вывод: - ген.план - это ФИГОВЫЙ лист- когда он не нужен о нём молчат, а когда он нужен им просто прикрывают свои срамные места и используют как "не пущать".
Яркий тому пример: - план застройки частного сектора города многоэтажками - в ген.плане их нет, но оказывается можно строить и без генплана, что и подтверждает этот Кан, имея ввиду новые мельницы и прочую промышленность которая строилась и вводилась без этого генплана.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24077
Re: Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют,...
Отправлено: 18.07.24 - 10:44
#2
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Мишаня с Электроном, возвращайтесь, помощь ваша нужна :lol:
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1380
Re: Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют,...
Отправлено: 18.07.24 - 12:31
#3
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Цитата:
maxsaf:
Мишаня с Электроном, возвращайтесь, помощь ваша нужна


...даже не думай никто возвращатся не будет....да и помогать,сам думаю как на клубнике остатся,рабочую визу себе открыл.....
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1431
Re: Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют,...
Отправлено: 18.07.24 - 13:28
#4
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Ни один завод не работает,ни одна фабрика,а куда делся свет то? Ведь всё развалили,а куда невостребованная электроэнергия подевалась? А как мы будем заряжать электромобили :lol:
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Адам
§ Адам
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Всемирная паутина
Регистрация:
16.08.10
Сообщений:
962
Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют, что развитие их производств сдерживает дефицит электрических мощностей
Отправлено: 18.07.24 - 13:46
#5
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Учитывая климатические изменения - глобальное потепление, в недалёком будущем, в каждой квартире будет кондиционер.
Прибавить холодильники, бойлеры, вентиляторы, и прочее..
В итоге - огромная нагрузка на электросети.
Выдержат?.. Большой вопрос.
Это с учётом импорта электроэнергии из РФ, т.к. своей недостаточно.
Как яркий пример этого лета - г. Краснодар: веерные отключения жилых районов, остановки электротранспорта. :-x

[Исправлено: Адам, 18.07.2024 - 18:49]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9990
Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют, что развитие их производств сдерживает дефицит электрических мощностей
Отправлено: 18.07.24 - 15:06
#6
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Цитата:
Адам:
Учитывая климатические изменения - глобальное потепление, в недалёком будущем, в каждой квартире будет кондиционер.

О каких климатических изменениях идёт речь?
За последние 30-40 лет в ЗТб например климат никак не изменился.
Летом жара до 35,зимой бывают морозы до -35.
Кондёр в наших условиях необходим уже сейчас,а не тогда когда климат начнет меняться.
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