Re: Перспективы - во мраке: Предприниматели Костаная заявляют,...

Отправлено: - 10:19

Вывод: - ген.план - это ФИГОВЫЙ лист- когда он не нужен о нём молчат, а когда он нужен им просто прикрывают свои срамные места и используют как "не пущать".

Яркий тому пример: - план застройки частного сектора города многоэтажками - в ген.плане их нет, но оказывается можно строить и без генплана, что и подтверждает этот Кан, имея ввиду новые мельницы и прочую промышленность которая строилась и вводилась без этого генплана.