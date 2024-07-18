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≡ «Тобол» намеревается взять реванш за поражение на старте еврокубков
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49641
«Тобол» намеревается взять реванш за поражение на старте еврокубков
Отправлено: 18.07.24 - 14:52
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Накануне ответного матча в Костанае в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025 между футбольным клубом «Тобол» и словацким «Ружомбероком» на стадионе «Центральный» прошла пресс-конференция главных тренеров команд.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3432
«Тобол» намеревается взять реванш за поражение на старте еврокубков
Отправлено: 18.07.24 - 14:52
#1
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Я верю в словаков! Панове словацкие футболисты, сделайте так, чтобы в этом сезоне ногомячеры из Тобола больше не колесили по Европе, тратя бюджетные деньги на перелеты!Буду болеть за Ружомберок!

[Исправлено: юля елиссева, 18.07.2024 - 15:53]
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