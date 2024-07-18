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≡ "Асфальтовый недодел" на Тәуелсіздік: костанайцы опасаются, что ремонт пойдет насмарку
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49641
"Асфальтовый недодел" на Тәуелсіздік: костанайцы опасаются, что ремонт пойдет насмарку
Отправлено: 18.07.24 - 12:19
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В июле на этой дороге поэтапно от квартала к кварталу укладывают новый асфальт. Вдоль улицы помимо проезжей части были вновь заасфальтированы остановка и другие парковочные карманы, вот только один адрес обошли стороной.
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
987
Re: "Асфальтовый недодел" на Тәуелсіздік:...
Отправлено: 18.07.24 - 12:19
#1
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Цитата:
что приняли решение не вскрывать полотно на этой парковке, потому что здесь хороший асфальт

Ну с таким ответом тогда можно было и улицу участки дороги где хороший асфальт не менять на новый ;-) :lol:
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
883
Re: "Асфальтовый недодел" на Тәуелсіздік:...
Отправлено: 18.07.24 - 13:19
#2
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Ну почему эти бараны пытаются сделать баранами нас???
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
691
Re: "Асфальтовый недодел" на Тәуелсіздік:...
Отправлено: 18.07.24 - 13:38
#3
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Цитата:
vofkakst:

Ещё если учесть, что по этой улице практически до середины лета не было разметки, а после того, как ее нанесли начали укладывать новый асфальт, то вообще alles gut. :lol:
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1380
Re: "Асфальтовый недодел" на Тәуелсіздік:...
Отправлено: 18.07.24 - 14:44
#4
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Цитата:
N0name:
асфальт, то вообще alles gut.


.....и всё это не гут....здесь делаем а здесь не делаем ...какой то магический заговор ,последствие переименования,одна часть улицы хочет быть переименованной другая нет вот и результат....
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