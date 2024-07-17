Отправлено: - 10:54

maxsaf:

А как оно туда попало, на ум, если не от тебя?)

Цитата:Ты ж писал что делаешь всё чтобы тебя тут читалиВот начитались твоего бредаИ оскорбились)Советую пиши большеДелай жизнь русских в стране удобной)