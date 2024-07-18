Отправлено: - 11:13

maxsaf:

Я всегда говорил, что я украинец, даже когда вы с 111 ещё тут украинцев хохлами обзывали, а их борщ - хохляцким

Цитата:Я и щас так их называюУкраинцы в Украине живутА х. по всему миру разбежались и кричат что они русские и за путина))Кстати если ты украинец чеж ты за украинский язык не выступаешь в Казахстане? Почему за русский топишь? Он же тебе вражеский должен быть? И да украинская община Виннипега знает что ты украинец топящщий за русский язык?