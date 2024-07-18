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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24077
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:07
#9241
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Цитата:
abaika95:
за обидки старые)

А нечего было обижать :-P
Я работал тихо, никого не трогал ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16391
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:07
#9242
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Цитата:
maxsaf:
, а он в итоге белорусом оказался

А что в России одни русские живут?)
Смотри доболтаешься так на уголовную статью причем российскую
Приедешь в Шереметьево ну мало ли а тебя там майор выгонит обратно в Канаду
Скажет ты фейки о России распространял
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16391
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:09
#9243
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Цитата:
maxsaf:
А нечего было обижать Я работал тихо, никого не трогал

Ну так и скажи))
Чё попой то крутить)
Меня злые казахи обозвали русским я обиделся и уехал.....в Канаду))
Вот и весь сказ)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24077
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:10
#9244
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Цитата:
abaika95:
Русские в Казахстане срочно вспомнили что они белорусы,украинцы, румыны и цыгане по бабушке)

Я всегда говорил, что я украинец, даже когда вы с 111 ещё тут украинцев хохлами обзывали, а их борщ - хохляцким. Хорошо, хоть сейчас перестали обзывать, из-за вас даже правила форума пришлось менять))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24077
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:12
#9245
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Цитата:
abaika95:
Меня злые казахи обозвали русским я обиделся и уехал

Сказал бы, будь это правдой, но такого не было. Ценники просили переводить, что было - то было ))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16391
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:13
#9246
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Цитата:
maxsaf:
Я всегда говорил, что я украинец, даже когда вы с 111 ещё тут украинцев хохлами обзывали, а их борщ - хохляцким

Я и щас так их называю
Украинцы в Украине живут
А х. по всему миру разбежались и кричат что они русские и за путина))

Кстати если ты украинец чеж ты за украинский язык не выступаешь в Казахстане? Почему за русский топишь? Он же тебе вражеский должен быть? И да украинская община Виннипега знает что ты украинец топящщий за русский язык?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24077
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:13
#9247
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Цитата:
abaika95:
Приедешь в Шереметьево ну мало ли а тебя там майор выгонит обратно в Канаду

У меня там хат нету, а ты свои на кого оформил? 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16391
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:14
#9248
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Цитата:
maxsaf:
Сказал бы, будь это правдой, но такого не было. Ценники просили переводить, что было - то было ))

Это ещё смешнее))

Злые казахи робко попросили украинца перевести товары на два языка
Тот обиделся сказал что он русский патриот и уехал в Канаду))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16391
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:15
#9249
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Цитата:
maxsaf:
У меня там хат нету, а ты свои на кого оформил?

На майора миграционной службы России))
Они там как в магазине легко соглашаются на всё)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24077
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:15
#9250
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Цитата:
abaika95:
Почему за русский топишь?

Потому что я на этом языке думаю, это мой первый язык, с молоком впитаный. Точно как и у тебя))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24077
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:17
#9251
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Цитата:
abaika95:
Они там как в магазине легко соглашаются на всё)

Магазин магазину - рознь. Добринцов, к примеру, не чеки на двух языках - не согласен 8-)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
731
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:18
#9252
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Цитата:
abaika95:
Какие им машины на газу

Меня сейчас не тех.особенности интересуют а просто сам факт есть или нет. Причем maxsaf выбран не с умыслом а просто как житель другой страны.
На казтаге прочитал заметку, мол наш министр-скромняга (я когда его вижу во время интервью такое впечатление создается) саткалиев заявил что спг нигде в мире не используется в качестве автомобильного топлива
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16391
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:18
#9253
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Цитата:
maxsaf:
Потому что я на этом языке думаю, это мой первый язык, с молоком впитаный. Точно как и у тебя))

Мы с тобой одну сиську вроде не сосали)
Так зачем тогда за русский язык тогда выступать? Топи за сиськи ведь русский язык только через сиськи и передается а изучать его в школах и садах не надо
Вот решили вопрос))

И да удивительный биологический факт
Макс у нас украинец а сиську русскую получается сосал так, что уехал в Канаду
Молоко с кленовым сиропом чтоли было?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16391
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:20
#9254
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Цитата:
maxsaf:
Добринцов, к примеру, не чеки на двух языках - не соглас

Скатертью дорога ему
Например в Монголию)
Там батьки и войны нет)
Цитата:
Карачун:
что спг нигде в мире не используется в качестве автомобильного топлива

В России используется
В США вроде были
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16391
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:22
#9255
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Чтобы увеличить число русскоязычных Макс предлагает брать в жены русских женщин
Через их груди дети будут познавать русский язык а может и не только дети...
А чё я согласен
Только тогда двуеженство надо узаконить
Тогда два гос языка и не понадобится

Макс новатор языковой политики
Браво
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