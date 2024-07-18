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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:07
Цитата:
А нечего было обижать
Я работал тихо, никого не трогал
abaika95:
за обидки старые)
за обидки старые)
А нечего было обижать
Я работал тихо, никого не трогал
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16391
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:07
Цитата:
А что в России одни русские живут?)
Смотри доболтаешься так на уголовную статью причем российскую
Приедешь в Шереметьево ну мало ли а тебя там майор выгонит обратно в Канаду
Скажет ты фейки о России распространял
maxsaf:
, а он в итоге белорусом оказался
, а он в итоге белорусом оказался
А что в России одни русские живут?)
Смотри доболтаешься так на уголовную статью причем российскую
Приедешь в Шереметьево ну мало ли а тебя там майор выгонит обратно в Канаду
Скажет ты фейки о России распространял
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16391
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:09
Цитата:
Ну так и скажи))
Чё попой то крутить)
Меня злые казахи обозвали русским я обиделся и уехал.....в Канаду))
Вот и весь сказ)
maxsaf:
А нечего было обижать Я работал тихо, никого не трогал
А нечего было обижать Я работал тихо, никого не трогал
Ну так и скажи))
Чё попой то крутить)
Меня злые казахи обозвали русским я обиделся и уехал.....в Канаду))
Вот и весь сказ)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:10
Цитата:
Я всегда говорил, что я украинец, даже когда вы с 111 ещё тут украинцев хохлами обзывали, а их борщ - хохляцким. Хорошо, хоть сейчас перестали обзывать, из-за вас даже правила форума пришлось менять))
abaika95:
Русские в Казахстане срочно вспомнили что они белорусы,украинцы, румыны и цыгане по бабушке)
Русские в Казахстане срочно вспомнили что они белорусы,украинцы, румыны и цыгане по бабушке)
Я всегда говорил, что я украинец, даже когда вы с 111 ещё тут украинцев хохлами обзывали, а их борщ - хохляцким. Хорошо, хоть сейчас перестали обзывать, из-за вас даже правила форума пришлось менять))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:12
Цитата:
Сказал бы, будь это правдой, но такого не было. Ценники просили переводить, что было - то было ))
abaika95:
Меня злые казахи обозвали русским я обиделся и уехал
Меня злые казахи обозвали русским я обиделся и уехал
Сказал бы, будь это правдой, но такого не было. Ценники просили переводить, что было - то было ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16391
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:13
Цитата:
Я и щас так их называю
Украинцы в Украине живут
А х. по всему миру разбежались и кричат что они русские и за путина))
Кстати если ты украинец чеж ты за украинский язык не выступаешь в Казахстане? Почему за русский топишь? Он же тебе вражеский должен быть? И да украинская община Виннипега знает что ты украинец топящщий за русский язык?
maxsaf:
Я всегда говорил, что я украинец, даже когда вы с 111 ещё тут украинцев хохлами обзывали, а их борщ - хохляцким
Я всегда говорил, что я украинец, даже когда вы с 111 ещё тут украинцев хохлами обзывали, а их борщ - хохляцким
Я и щас так их называю
Украинцы в Украине живут
А х. по всему миру разбежались и кричат что они русские и за путина))
Кстати если ты украинец чеж ты за украинский язык не выступаешь в Казахстане? Почему за русский топишь? Он же тебе вражеский должен быть? И да украинская община Виннипега знает что ты украинец топящщий за русский язык?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:13
Цитата:
У меня там хат нету, а ты свои на кого оформил?
abaika95:
Приедешь в Шереметьево ну мало ли а тебя там майор выгонит обратно в Канаду
Приедешь в Шереметьево ну мало ли а тебя там майор выгонит обратно в Канаду
У меня там хат нету, а ты свои на кого оформил?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16391
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:14
Цитата:
Это ещё смешнее))
Злые казахи робко попросили украинца перевести товары на два языка
Тот обиделся сказал что он русский патриот и уехал в Канаду))
maxsaf:
Сказал бы, будь это правдой, но такого не было. Ценники просили переводить, что было - то было ))
Сказал бы, будь это правдой, но такого не было. Ценники просили переводить, что было - то было ))
Это ещё смешнее))
Злые казахи робко попросили украинца перевести товары на два языка
Тот обиделся сказал что он русский патриот и уехал в Канаду))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16391
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:15
Цитата:
На майора миграционной службы России))
Они там как в магазине легко соглашаются на всё)
maxsaf:
У меня там хат нету, а ты свои на кого оформил?
У меня там хат нету, а ты свои на кого оформил?
На майора миграционной службы России))
Они там как в магазине легко соглашаются на всё)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:15
Цитата:
Потому что я на этом языке думаю, это мой первый язык, с молоком впитаный. Точно как и у тебя))
abaika95:
Почему за русский топишь?
Почему за русский топишь?
Потому что я на этом языке думаю, это мой первый язык, с молоком впитаный. Точно как и у тебя))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:17
Цитата:
Магазин магазину - рознь. Добринцов, к примеру, не чеки на двух языках - не согласен
abaika95:
Они там как в магазине легко соглашаются на всё)
Они там как в магазине легко соглашаются на всё)
Магазин магазину - рознь. Добринцов, к примеру, не чеки на двух языках - не согласен
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 731
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:18
Цитата:
Меня сейчас не тех.особенности интересуют а просто сам факт есть или нет. Причем maxsaf выбран не с умыслом а просто как житель другой страны.
На казтаге прочитал заметку, мол наш министр-скромняга (я когда его вижу во время интервью такое впечатление создается) саткалиев заявил что спг нигде в мире не используется в качестве автомобильного топлива
abaika95:
Какие им машины на газу
Какие им машины на газу
Меня сейчас не тех.особенности интересуют а просто сам факт есть или нет. Причем maxsaf выбран не с умыслом а просто как житель другой страны.
На казтаге прочитал заметку, мол наш министр-скромняга (я когда его вижу во время интервью такое впечатление создается) саткалиев заявил что спг нигде в мире не используется в качестве автомобильного топлива
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16391
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:18
Цитата:
Мы с тобой одну сиську вроде не сосали)
Так зачем тогда за русский язык тогда выступать? Топи за сиськи ведь русский язык только через сиськи и передается а изучать его в школах и садах не надо
Вот решили вопрос))
И да удивительный биологический факт
Макс у нас украинец а сиську русскую получается сосал так, что уехал в Канаду
Молоко с кленовым сиропом чтоли было?
maxsaf:
Потому что я на этом языке думаю, это мой первый язык, с молоком впитаный. Точно как и у тебя))
Потому что я на этом языке думаю, это мой первый язык, с молоком впитаный. Точно как и у тебя))
Мы с тобой одну сиську вроде не сосали)
Так зачем тогда за русский язык тогда выступать? Топи за сиськи ведь русский язык только через сиськи и передается а изучать его в школах и садах не надо
Вот решили вопрос))
И да удивительный биологический факт
Макс у нас украинец а сиську русскую получается сосал так, что уехал в Канаду
Молоко с кленовым сиропом чтоли было?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16391
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:20
Цитата:
Скатертью дорога ему
Например в Монголию)
Там батьки и войны нет)
Цитата:
В России используется
В США вроде были
maxsaf:
Добринцов, к примеру, не чеки на двух языках - не соглас
Добринцов, к примеру, не чеки на двух языках - не соглас
Скатертью дорога ему
Например в Монголию)
Там батьки и войны нет)
Цитата:
Карачун:
что спг нигде в мире не используется в качестве автомобильного топлива
что спг нигде в мире не используется в качестве автомобильного топлива
В России используется
В США вроде были
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16391
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.07.24 - 11:22
Чтобы увеличить число русскоязычных Макс предлагает брать в жены русских женщин
Через их груди дети будут познавать русский язык а может и не только дети...
А чё я согласен
Только тогда двуеженство надо узаконить
Тогда два гос языка и не понадобится
Макс новатор языковой политики
Браво
Через их груди дети будут познавать русский язык а может и не только дети...
А чё я согласен
Только тогда двуеженство надо узаконить
Тогда два гос языка и не понадобится
Макс новатор языковой политики
Браво
-
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