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≡ Как "работают" часовые пояса и нужно ли было менять время в Казахстане: мнение ученых
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49637
Как "работают" часовые пояса и нужно ли было менять время в Казахстане: мнение ученых
Отправлено: 17.07.24 - 10:37
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Как "работают" часовые пояса, почему их установили, а также насколько сильно может отличаться продолжительность дня и ночи в разных регионах Казахстана - на эти и другие вопросы ответили казахстанские ученые.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6971
Re: Как "работают" часовые пояса и нужно ли было...
Отправлено: 17.07.24 - 22:50
#15
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Нахрена нам солнце в 4 утра теперь? Мы чё немцы все
Хотите верьте или нет, но был у меня помощник из интернетовских, так он был немцем не только по фамилии,но и в душе, во всем он отличался от других,но главное были у него золотые руки и трудолюбие..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9988
Re: Как "работают" часовые пояса и нужно ли было...
Отправлено: 17.07.24 - 23:50
#16
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Цитата:
71422:
Зимой это должны ощутить и те, кто был против возврата

Я так понимаю сторонники перевода,живут только зимой и до 15 часов дня.
А как быть летом когда рассвет 3.30 ночи?Как быть зимой когда в 16.30 начнёт смеркаться?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
727
Как "работают" часовые пояса и нужно ли было менять время в Казахстане: мнение ученых
Отправлено: 18.07.24 - 00:16
#17
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Цитата:
71422:
Не то что неохота что то делать, просто не можешь

Так понимаю что вы куда-то специально поехали чтобы этот комментарий написать. Куда-то где есть такое благо как электричество.
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1234
§ 1234
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.12
Сообщений:
726
Re: Как "работают" часовые пояса и нужно ли было...
Отправлено: 18.07.24 - 01:27
#18
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Географически Казахстан расположен в 3-х часовых поясах.
В Советское время этот вопрос был основательно проработан учёными в специализированных институтах.
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