Отправлено: - 23:50

71422:

Зимой это должны ощутить и те, кто был против возврата

Цитата:Я так понимаю сторонники перевода,живут только зимой и до 15 часов дня.А как быть летом когда рассвет 3.30 ночи?Как быть зимой когда в 16.30 начнёт смеркаться?