Re: Как "работают" часовые пояса и нужно ли было...

Отправлено: - 22:50

Нахрена нам солнце в 4 утра теперь? Мы чё немцы все

Хотите верьте или нет, но был у меня помощник из интернетовских, так он был немцем не только по фамилии,но и в душе, во всем он отличался от других,но главное были у него золотые руки и трудолюбие..