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≡ "У меня нет претензий к русским!" - Приговор по делу о межнациональной розни вынесли в суде Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49637
"У меня нет претензий к русским!" - Приговор по делу о межнациональной розни вынесли в суде Костаная
Отправлено: 17.07.24 - 20:49
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Приговор по делу о межнациональной розни вынесли в суде Костаная 17 июля. 42-летнюю Кундызай КЕНЖЕТАЕВУ признали виновной в том, что она оскорбила 30-летнего таксиста Михаила ГАЛКИНА. Конфликт, согласно обвинению, произошел на межнациональной почве.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1374
Re: "У меня нет претензий к русским!" - Приговор по...
Отправлено: 17.07.24 - 21:27
#15
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Цитата:
abaika95:
Русский язык Такой многогранный Особенно из уст носителей

......откуда знашь мой национальность? в молоко попал... :-P :-P :-P
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1374
Re: "У меня нет претензий к русским!" - Приговор по...
Отправлено: 17.07.24 - 21:30
#16
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Цитата:
abaika95:
Русский язык Такой многогранный Особенно из уст носителей


.....меня ненадо комментировать я не достоин коммеров,лучше статью комментирую....СЛАБО... :oops: :oops: :oops:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6971
Re: "У меня нет претензий к русским!" - Приговор по...
Отправлено: 17.07.24 - 21:30
#17
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Хорошее решение,жаль по новостям не показали,было бы наглядная иллюстрация как себя вести в обществе, они думают в потёмках выговориться и плеваться яблоками.
Кстати,а чего плевальщик в сторонке остался, надо было и его прицепом,хочет отсидеться под юбкой позорник
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24050
Re: "У меня нет претензий к русским!" - Приговор по...
Отправлено: 17.07.24 - 21:33
#18
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Цитата:
111:
За какой то неосторожный чих начал выгонять, это по моему скотство. Впрочем от таких провокаторов этого и стоило ожидать.

Чихать нужно в рукав, в районе локтя. За остальное можно и из машины выкинуть.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1471
Re: "У меня нет претензий к русским!" - Приговор по...
Отправлено: 17.07.24 - 21:44
#19
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"И овцы целы, и волки сыты"...
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4005
Re: "У меня нет претензий к русским!" - Приговор по...
Отправлено: 17.07.24 - 21:55
#20
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
а жена Галкину врезала между ног...


Курсы самообороны женщин: ваша задача - ударить подло и сбежать!:lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4005
Re: "У меня нет претензий к русским!" - Приговор по...
Отправлено: 17.07.24 - 21:57
#21
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Цитата:
юля елиссева:
хочу чтобы корректор новости на сайте перед публикацией вычитывал.


Да!
Но нет у них корректора!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15066
Re: "У меня нет претензий к русским!" - Приговор по...
Отправлено: 17.07.24 - 22:06
#22
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А знаите почему 4 года? Орысы у вас 4 года. Потом судья. Будет более жёстким.)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24050
Re: "У меня нет претензий к русским!" - Приговор по...
Отправлено: 17.07.24 - 22:29
#23
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Цитата:
abaika95:
Раздражение растет в обществе

С чего вдруг оно растет? Вместе с ценами что-ли?))
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