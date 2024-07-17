Отправлено: - 21:33

111:

За какой то неосторожный чих начал выгонять, это по моему скотство. Впрочем от таких провокаторов этого и стоило ожидать.

Цитата:Чихать нужно в рукав, в районе локтя. За остальное можно и из машины выкинуть.