Отправлено: - 21:18

maxsaf:

Так, я не понял, доля русскоязычных, выходит, снова растет?)) а чё свистел тогда, что падает?))

maxsaf:

Этот аргумент уже не прокатит, я тут выдавал список со странами, где название не совпадает с гос. языком

Vit:

Ну добро пожаловать в Россию Патриоты Казахстана)

maxsaf:

Не, для тебя у казахоязычных другой термин есть))

Цитата:В мире доля русскоязычных падаетВ Казахстане на короткий срок возрасла из за наплыва мигрантовНиче уляжется) Цитата:Да плевать мне аргумент это или не аргументБольшинству населения Казахстана нравитсяКому не нравится, ну есть например рядом киргизия или Китай можно туда уехать)Россию не предлагаю туда никто в здравом уме уже не поедет))Цитата:С паршивой овцы хоть шерсти клокРаз залезли в этот союз евразийский так будем хаты россиянам сдавать у них же дома)Цитата:Какой? Двуязычный? Я то могу и им и тебе ответить