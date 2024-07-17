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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 20:51
Цитата:
Если он не второй гос, то это само собой.
maxsaf:
Казахстан плевал на русский язык
Казахстан плевал на русский язык
Если он не второй гос, то это само собой.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 20:53
Цитата:
111:---Еще точка зрения по странам, где их уже 315 ----так сколько всего ? Где правда твоя и логика ?
Он выдал 20 стран из 256
Он выдал 20 стран из 256
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 20:55
Цитата:
---Могу тебе выдать все 45 стран Все в Европе и Азии
111:
Он выдал 20 стран из 256
Он выдал 20 стран из 256
---Могу тебе выдать все 45 стран Все в Европе и Азии
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 20:57
Цитата:
Ну да, русский - не второй гос.
111:
Если он не второй гос, то это само собой.
Если он не второй гос, то это само собой.
Ну да, русский - не второй гос.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 21:06
Цитата:
Ну эт к Гуглу
Гога:
Еще точка зрения по странам, где их уже 315 ----так сколько всего ? Где правда твоя и логика ?
Еще точка зрения по странам, где их уже 315 ----так сколько всего ? Где правда твоя и логика ?
Ну эт к Гуглу
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 21:09
Цитата:
Ну эт к Гуглу, а может к Аргументам и Фактам
Если принимать во внимание суверенитет страны и ее статус, то количество снова будет варьироваться. Существует еще 70 стран, которые, не являются полностью независимыми, но классифицируются как страны, поскольку имеют собственный выборный парламент, например, к ним относится Тайвань. Таким образом, кроме стран — членов ООН, существует несколько десятков не признанных или частично признанных, а также около 70 стран со спорным статусом, итого получается 266 стран мира. Список 193 стран — членов ООН обозначают индексом UN, расширенный список из 266 стран — UN+.
Гога:
Еще точка зрения по странам, где их уже 315 ----так сколько всего ? Где правда твоя и логика ?
Еще точка зрения по странам, где их уже 315 ----так сколько всего ? Где правда твоя и логика ?
Ну эт к Гуглу, а может к Аргументам и Фактам
Если принимать во внимание суверенитет страны и ее статус, то количество снова будет варьироваться. Существует еще 70 стран, которые, не являются полностью независимыми, но классифицируются как страны, поскольку имеют собственный выборный парламент, например, к ним относится Тайвань. Таким образом, кроме стран — членов ООН, существует несколько десятков не признанных или частично признанных, а также около 70 стран со спорным статусом, итого получается 266 стран мира. Список 193 стран — членов ООН обозначают индексом UN, расширенный список из 266 стран — UN+.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 21:10
Не знаю, почему некоторые недоучки об этом элементарно не знали..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16365
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 21:18
Цитата:
В мире доля русскоязычных падает
В Казахстане на короткий срок возрасла из за наплыва мигрантов
Ниче уляжется) Цитата:
Да плевать мне аргумент это или не аргумент
Большинству населения Казахстана нравится
Кому не нравится, ну есть например рядом киргизия или Китай можно туда уехать)
Россию не предлагаю туда никто в здравом уме уже не поедет))
Цитата:
С паршивой овцы хоть шерсти клок
Раз залезли в этот союз евразийский так будем хаты россиянам сдавать у них же дома)
Цитата:
Какой? Двуязычный? Я то могу и им и тебе ответить
maxsaf:
Так, я не понял, доля русскоязычных, выходит, снова растет?)) а чё свистел тогда, что падает?))
Так, я не понял, доля русскоязычных, выходит, снова растет?)) а чё свистел тогда, что падает?))
В мире доля русскоязычных падает
В Казахстане на короткий срок возрасла из за наплыва мигрантов
Ниче уляжется) Цитата:
maxsaf:
Этот аргумент уже не прокатит, я тут выдавал список со странами, где название не совпадает с гос. языком
Этот аргумент уже не прокатит, я тут выдавал список со странами, где название не совпадает с гос. языком
Да плевать мне аргумент это или не аргумент
Большинству населения Казахстана нравится
Кому не нравится, ну есть например рядом киргизия или Китай можно туда уехать)
Россию не предлагаю туда никто в здравом уме уже не поедет))
Цитата:
Vit:
Ну добро пожаловать в Россию Патриоты Казахстана)
Ну добро пожаловать в Россию Патриоты Казахстана)
С паршивой овцы хоть шерсти клок
Раз залезли в этот союз евразийский так будем хаты россиянам сдавать у них же дома)
Цитата:
maxsaf:
Не, для тебя у казахоязычных другой термин есть))
Не, для тебя у казахоязычных другой термин есть))
Какой? Двуязычный? Я то могу и им и тебе ответить
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 21:19
Цитата:
---Вот и про это же , про ***где их уже 315***
111:
почему некоторые недоучки об этом элементарно не знали..
почему некоторые недоучки об этом элементарно не знали..
---Вот и про это же , про ***где их уже 315***
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16365
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 21:19
Цитата:
Не прошло и 40 лет до Макса дошло
Ещё лет 15 пройдет пока он поймет что русский язык сокращается в мире))
maxsaf:
Ну да, русский - не второй гос.
Ну да, русский - не второй гос.
Не прошло и 40 лет до Макса дошло
Ещё лет 15 пройдет пока он поймет что русский язык сокращается в мире))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 21:27
Цитата:
----А сам за себя ответить не можешь , потому что ахинею вбросил .Сразу ---Гугл и Вики .Слабак .Отвечать за слова надо самому .
111:
Ну эт к Гуглу
Ну эт к Гуглу
----А сам за себя ответить не можешь , потому что ахинею вбросил .Сразу ---Гугл и Вики .Слабак .Отвечать за слова надо самому .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4005
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 21:28
Цитата:
Объяснение на уровне баб Нюры и Фроси.
Макс, бесполезно тут эту говорильню о языке продолжать.
В 90-х ещё бы имело смысл
Сейчас уже все оставшиеся русские определились:кому надо - выучат, кому не надо, продолжат говорить по-русски. Будут на них давить - уедут. Детей уж точно в Россию отправят
abaika95:
Если в Шымкенте подросла молодежь не говорящая на русском то и сферы применения для русского нет А государство гарантию же давало Как быть? Заставлять их русский изучать?)) зачем он им? Поэтому эту строчку и выкинули из конституции потомучто бред
Если в Шымкенте подросла молодежь не говорящая на русском то и сферы применения для русского нет А государство гарантию же давало Как быть? Заставлять их русский изучать?)) зачем он им? Поэтому эту строчку и выкинули из конституции потомучто бред
Объяснение на уровне баб Нюры и Фроси.
Макс, бесполезно тут эту говорильню о языке продолжать.
В 90-х ещё бы имело смысл
Сейчас уже все оставшиеся русские определились:кому надо - выучат, кому не надо, продолжат говорить по-русски. Будут на них давить - уедут. Детей уж точно в Россию отправят
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 21:31
Цитата:
---***где их уже 315*** ----так сколько правильно ??? Это твои же комменты .Где правда где ложь ? Где логика ?
111:
итого получается 266 стран мира.
итого получается 266 стран мира.
---***где их уже 315*** ----так сколько правильно ??? Это твои же комменты .Где правда где ложь ? Где логика ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 21:40
Цитата:
Ещё как полезно. Понятно, что никто уже русскому языку не присвоит статус государственного - поезд ушел. Но всю эту грязь, что они тут выкладывают и пишут - индексируют поисковые системы, и если кто-то из русскоязычных задумает переехать в Казахстан - загуглят, почитают все это, и возможно передумают.
[Исправлено: maxsaf, 17.07.2024 - 22:40]
таноми52:
Макс, бесполезно тут эту говорильню о языке продолжать. В 90-х ещё бы имело смысл
Макс, бесполезно тут эту говорильню о языке продолжать. В 90-х ещё бы имело смысл
Ещё как полезно. Понятно, что никто уже русскому языку не присвоит статус государственного - поезд ушел. Но всю эту грязь, что они тут выкладывают и пишут - индексируют поисковые системы, и если кто-то из русскоязычных задумает переехать в Казахстан - загуглят, почитают все это, и возможно передумают.
[Исправлено: maxsaf, 17.07.2024 - 22:40]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16365
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 22:20
Цитата:
В 90ые уже определились
Кто обиделся что в республике Казахстан оказалось что живут казахи и говорят на казахском уехали первыми и орут теперь из России что их тут якобы тапками гнали
Дальше в нулевые уехали те кто экономическую ситуацию хотел у себя поправить
Некоторые орут что уехали именно из за языка а не потомучто бабки искали
До войны переезжали старики в Россию на социалку сесть
Теперь переезд резко сократился
Наоборот многие кто в нулевые уехал возвращаются, типа я ни я и жопа не моя всю жизнь любили Казахстан просто уезжали на 20 лет когда мобилизацией запахло и защитой новой родины))
Так что хоть учите язык хоть не учите
Хоть переезжайте хоть нет
Всем всё ровно пофиг
Главное вести себя надо нормально
таноми52:
Сейчас уже все оставшиеся русские определились:кому надо - выучат
Сейчас уже все оставшиеся русские определились:кому надо - выучат
В 90ые уже определились
Кто обиделся что в республике Казахстан оказалось что живут казахи и говорят на казахском уехали первыми и орут теперь из России что их тут якобы тапками гнали
Дальше в нулевые уехали те кто экономическую ситуацию хотел у себя поправить
Некоторые орут что уехали именно из за языка а не потомучто бабки искали
До войны переезжали старики в Россию на социалку сесть
Теперь переезд резко сократился
Наоборот многие кто в нулевые уехал возвращаются, типа я ни я и жопа не моя всю жизнь любили Казахстан просто уезжали на 20 лет когда мобилизацией запахло и защитой новой родины))
Так что хоть учите язык хоть не учите
Хоть переезжайте хоть нет
Всем всё ровно пофиг
Главное вести себя надо нормально
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