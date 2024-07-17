Отправлено: - 17:00

Vit:

Вот же ж. Даже Абайка собирается ещё прикупится именно там а не здеся))

Цитата:Чёт походу Вит не совсем понимает как работает конвертируемая экономика)Когда рубль упал до 3 тенге я со своей зарплатой в 100 тыс стал в России почти олигархом)) набрал кредитов и быстрее купил хату за копеечную сумму (по нашим меркам)Зато потом рубль обратно скакнул до 7 тенгеИ доход от сдачи квартиры в рублях я стал тратить уже в Казахстане что вполне себе нормально) коллеги добринцова рады что я у них закупаюсь от дохода полученного со сдачи хаты в Челябинске бедным студентам россиянам)Рубль упадёт я ещё хату куплю))Поэтому мне надо чтобы Путин убрал наибиулину))