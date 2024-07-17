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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 613 из 613«1...611612613
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39598
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 16:24
#9181
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А вы, вместо того, чтобы отговаривать русских от того, чтобы они убивали таких же русских, поощряете весь этот ужос
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39598
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 16:27
#9182
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Цитата:
Vit:
процветающей стране хаты стабильно падают и не пользуются спросом.

Ну где они падают?
Вот я купил хату за 120 тысяч тенге на Аль Фараби 45.
Тут взял хату три года назад за 23.5 миллиона тенге.
81.5 квадрата.
Найди мне такую же в этом доме КПСС, с удовольствием куплю за эту цену!
Да, 4 небольших комнаты, два балкона, один из которых совмещен с залом, найди.

[Исправлено: 111, 17.07.2024 - 17:29]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16357
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 17:00
#9183
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Цитата:
Vit:
Вот же ж. Даже Абайка собирается ещё прикупится именно там а не здеся))

Чёт походу Вит не совсем понимает как работает конвертируемая экономика)
Когда рубль упал до 3 тенге я со своей зарплатой в 100 тыс стал в России почти олигархом)) набрал кредитов и быстрее купил хату за копеечную сумму (по нашим меркам)
Зато потом рубль обратно скакнул до 7 тенге
И доход от сдачи квартиры в рублях я стал тратить уже в Казахстане что вполне себе нормально) коллеги добринцова рады что я у них закупаюсь от дохода полученного со сдачи хаты в Челябинске бедным студентам россиянам)
Рубль упадёт я ещё хату куплю))
Поэтому мне надо чтобы Путин убрал наибиулину))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24040
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 18:12
#9184
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Цитата:
abaika95:
Никогда же не ожидал что русских резко прибавится))

Так, я не понял, доля русскоязычных, выходит, снова растет?)) а чё свистел тогда, что падает?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24040
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 18:14
#9185
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Цитата:
abaika95:
А страна как называется?

Этот аргумент уже не прокатит, я тут выдавал список со странами, где название не совпадает с гос. языком, так что мимо ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15065
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 18:14
#9186
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Цитата:
abaika95: Рубль упадёт я ещё хату куплю))
Я Тоже решил там прикупить. Я смотрю пол Казахстана ждут падения рубля чтоб купит там хату) :lol: Ну добро пожаловать в Россию Патриоты Казахстана)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24040
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 18:16
#9187
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Цитата:
abaika95:
Я русскоязычный я получается гость по твоей логике?

Не, для тебя у казахоязычных другой термин есть))

[Исправлено: maxsaf, 17.07.2024 - 19:16]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39598
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 20:35
#9188
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Странно, как думают главные поледователи Путина, оказывается украинцы это нацисты..
И канадец наш тоже, тут давно ясно


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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10666
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 20:35
#9189
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Цитата:
maxsaf:
я тут выдавал список со странами,

---И все эти 45 стран расположены в Европе и Азии . Но до некоторых не доходит .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39598
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 20:38
#9190
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Цитата:
Гога:
я тут выдавал список со странами,

Он выдал 20 стран из 256
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10666
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 20:38
#9191
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Цитата:
111:

---Марик , за это время количество стран у тебя не прибавилось :lol: :lol: :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39598
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 20:40
#9192
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Цитата:
Гога:
Марик , за это время количество стран у тебя не прибавилось

Согласно все Гуглу.
Но известные страны все плевали на русский.
Даже наши республики бывшие Союза.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24040
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 20:46
#9193
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Цитата:
111:
Но известные страны все плевали на русский. Даже наши республики бывшие Союза.

И Казахстан плевал на русский язык?
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