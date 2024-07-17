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"Медицина уходит от больших разрезов" - О преимуществе малоинвазивных операций рассказал директор кардиоцентра в Костанае
"Медицина уходит от больших разрезов" - О преимуществе малоинвазивных операций рассказал директор кардиоцентра в Костанае
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