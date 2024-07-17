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≡ "Медицина уходит от больших разрезов" - О преимуществе малоинвазивных операций рассказал директор кардиоцентра в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49636
"Медицина уходит от больших разрезов" - О преимуществе малоинвазивных операций рассказал директор кардиоцентра в Костанае
Отправлено: 17.07.24 - 18:54
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Малоинвазивными называют вмешательства, которые проводятся без выполнения разрезов. Оперируют через кровеносные сосуды, естественные отверстия либо маленькие проколы. О том, почему такие операции лучше классических, рассказал Дмитрий ЛОБКОВ.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15065
Re: "Медицина уходит от больших разрезов" - О...
Отправлено: 17.07.24 - 18:54
#1
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Как здорово, наша медицина в впереди планеты. Приятно что о людях переживают.
Один только вопрос. Я с справкой ОСМС могу к вам попасть? Или мне скажут пшёл вон со своей осмс.?)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6310
"Медицина уходит от больших разрезов" - О преимуществе малоинвазивных операций рассказал директор кардиоцентра в Костанае
Отправлено: 17.07.24 - 19:33
#2
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Цитата://, на третьи сутки пациент уже начинает ходить.//

Мне делали классическим способом: - анестезия, разрезали грудину, вставили везде шланги и ковырялись часов 6-7 и потом зашили, металлические скрепки, реанимация- через 10 часов в персональную палату, выдернули все шланги, надели жёсткий корсет на грудь и сразу поставили на ноги и сказали - ХОДИТЬ, ХОДИТЬ и ещё раз ХОДИТЬ. На другой день, после операции ближе к вечеру я уже почти бегал по коридору. Никаких: - на третий сутки. На десятый день- на свадьбе пил красненькую и танцевал шейк.

[Исправлено: ACROS, 17.07.2024 - 20:34]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6310
Re: "Медицина уходит от больших разрезов" - О...
Отправлено: 17.07.24 - 19:38
#3
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Цитата:
Vit:


Цитата://Как отметили в кардиоцентре, операция на сердце с межрёберным доступом покрывается страховкой ОСМС.//

Как видите : - не скажут, обязаны сделать.
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