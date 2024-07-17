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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 16:24
А вы, вместо того, чтобы отговаривать русских от того, чтобы они убивали таких же русских, поощряете весь этот ужос
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 16:27
Цитата:
Ну где они падают?
Вот я купил хату за 120 тысяч тенге на Аль Фараби 45.
Тут взял хату три года назад за 23.5 миллиона тенге.
81.5 квадрата.
Найди мне такую же в этом доме КПСС, с удовольствием куплю за эту цену!
Да, 4 небольших комнаты, два балкона, один из которых совмещен с залом, найди.
[Исправлено: 111, 17.07.2024 - 17:29]
Vit:
процветающей стране хаты стабильно падают и не пользуются спросом.
процветающей стране хаты стабильно падают и не пользуются спросом.
Ну где они падают?
Вот я купил хату за 120 тысяч тенге на Аль Фараби 45.
Тут взял хату три года назад за 23.5 миллиона тенге.
81.5 квадрата.
Найди мне такую же в этом доме КПСС, с удовольствием куплю за эту цену!
Да, 4 небольших комнаты, два балкона, один из которых совмещен с залом, найди.
[Исправлено: 111, 17.07.2024 - 17:29]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16357
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 17:00
Цитата:
Чёт походу Вит не совсем понимает как работает конвертируемая экономика)
Когда рубль упал до 3 тенге я со своей зарплатой в 100 тыс стал в России почти олигархом)) набрал кредитов и быстрее купил хату за копеечную сумму (по нашим меркам)
Зато потом рубль обратно скакнул до 7 тенге
И доход от сдачи квартиры в рублях я стал тратить уже в Казахстане что вполне себе нормально) коллеги добринцова рады что я у них закупаюсь от дохода полученного со сдачи хаты в Челябинске бедным студентам россиянам)
Рубль упадёт я ещё хату куплю))
Поэтому мне надо чтобы Путин убрал наибиулину))
Vit:
Вот же ж. Даже Абайка собирается ещё прикупится именно там а не здеся))
Вот же ж. Даже Абайка собирается ещё прикупится именно там а не здеся))
Чёт походу Вит не совсем понимает как работает конвертируемая экономика)
Когда рубль упал до 3 тенге я со своей зарплатой в 100 тыс стал в России почти олигархом)) набрал кредитов и быстрее купил хату за копеечную сумму (по нашим меркам)
Зато потом рубль обратно скакнул до 7 тенге
И доход от сдачи квартиры в рублях я стал тратить уже в Казахстане что вполне себе нормально) коллеги добринцова рады что я у них закупаюсь от дохода полученного со сдачи хаты в Челябинске бедным студентам россиянам)
Рубль упадёт я ещё хату куплю))
Поэтому мне надо чтобы Путин убрал наибиулину))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 18:12
Цитата:
Так, я не понял, доля русскоязычных, выходит, снова растет?)) а чё свистел тогда, что падает?))
abaika95:
Никогда же не ожидал что русских резко прибавится))
Никогда же не ожидал что русских резко прибавится))
Так, я не понял, доля русскоязычных, выходит, снова растет?)) а чё свистел тогда, что падает?))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 18:14
Цитата:
Этот аргумент уже не прокатит, я тут выдавал список со странами, где название не совпадает с гос. языком, так что мимо
abaika95:
А страна как называется?
А страна как называется?
Этот аргумент уже не прокатит, я тут выдавал список со странами, где название не совпадает с гос. языком, так что мимо
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15065
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 18:14
Цитата:
abaika95: Рубль упадёт я ещё хату куплю))Я Тоже решил там прикупить. Я смотрю пол Казахстана ждут падения рубля чтоб купит там хату) Ну добро пожаловать в Россию Патриоты Казахстана)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 18:16
Цитата:
Не, для тебя у казахоязычных другой термин есть))
[Исправлено: maxsaf, 17.07.2024 - 19:16]
abaika95:
Я русскоязычный я получается гость по твоей логике?
Я русскоязычный я получается гость по твоей логике?
Не, для тебя у казахоязычных другой термин есть))
[Исправлено: maxsaf, 17.07.2024 - 19:16]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 20:35
Странно, как думают главные поледователи Путина, оказывается украинцы это нацисты..
И канадец наш тоже, тут давно ясно
И канадец наш тоже, тут давно ясно
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 20:35
Цитата:
---И все эти 45 стран расположены в Европе и Азии . Но до некоторых не доходит .
maxsaf:
я тут выдавал список со странами,
я тут выдавал список со странами,
---И все эти 45 стран расположены в Европе и Азии . Но до некоторых не доходит .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 20:38
Цитата:
Он выдал 20 стран из 256
Гога:
я тут выдавал список со странами,
я тут выдавал список со странами,
Он выдал 20 стран из 256
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 20:38
Цитата:
---Марик , за это время количество стран у тебя не прибавилось
111:
---Марик , за это время количество стран у тебя не прибавилось
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 20:40
Цитата:
Согласно все Гуглу.
Но известные страны все плевали на русский.
Даже наши республики бывшие Союза.
Гога:
Марик , за это время количество стран у тебя не прибавилось
Марик , за это время количество стран у тебя не прибавилось
Согласно все Гуглу.
Но известные страны все плевали на русский.
Даже наши республики бывшие Союза.
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