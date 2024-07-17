Отправлено: - 15:44

N0name:

Но пока бомбят киев

71422:

Не знаю за других, а Ольга Ведлер добивалась возврата природного времени только в Костанайской области. И большое ей СПАСИБО за это.

71422:

Кто рано встает,как говорится в поговорке, тому бог дает

71422:

А при прежнем времени рано то не встанешь особенно зимой, темнота вокру

Цитата:Выключи российские новостиПо ним если судить Россия и не воюет нигдеПросто люди мрут фиг пойми от чего)Цитата:И добилась перевода времени по всей странеОна же тут за Нурхожаева топила? Значит она виновник такой же перевода на один часовой поясНикаких мнений вопреки мнению Нурхожаева мы от нее не читали Цитата:Что мешало вам Летом в 5 утра вставать с солнцем? Нахрена нам солнце в 4 утра теперь? Мы чё немцы все или рыбаки?Цитата:Мне детей в 7 будитьКак была темень так и останетсяЗато вечером забирать их уже ночьюСпасеба б**ь