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≡ Как "работают" часовые пояса и нужно ли было менять время в Казахстане: мнение ученых
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49635
Как "работают" часовые пояса и нужно ли было менять время в Казахстане: мнение ученых
Отправлено: 17.07.24 - 10:37
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Как "работают" часовые пояса, почему их установили, а также насколько сильно может отличаться продолжительность дня и ночи в разных регионах Казахстана - на эти и другие вопросы ответили казахстанские ученые.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16357
Re: Как "работают" часовые пояса и нужно ли было...
Отправлено: 17.07.24 - 10:37
#1
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Болат Нурхожаев продвинул в государстве антинаучный перевод страны на один часовой пояс
Его поддержали наши активисты Азамат Каримов и Ольга Ведлер
Во всяком случае никаких поползновений отречься от своего гуру они не предприняли и поймали молчанку,тоесть мавр сделал свое дело мавр сидит молча

А раз так то надо помнить что именно вышеназванные люди орали тут несколько лет потрясая учебниками за 6 класс, всех оппонентов называли глупцами и невеждами, истерили и возмущались если им приводили доводы о том что перевод не нужен. Где они? Где их сторонники с форума? Чеж молчите то в тряпочку?

Ааааа поняли что шли за сектантами и фанатиками и попали на их уловки))
А те дело сделали и в кусты как те беглые пасторы которые бабки на пастве делали и уезжали.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1428
Re: Как "работают" часовые пояса и нужно ли было...
Отправлено: 17.07.24 - 10:43
#2
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Сочетание "казахстанские учёные" кроме смеха ничего не вызывает. Если бы они у нас действительно были,то вот этого позорища со временем не было. Конечно нам нужны разные часовые пояса! Что тут гадать!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15063
Как "работают" часовые пояса и нужно ли было менять время в Казахстане: мнение ученых
Отправлено: 17.07.24 - 10:47
#3
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Цитата:
abaika95:

Шёл 2054 год. Виталя уже на пенсии, сидит на лавочке с бабушками и читает новости Казахстана :
Власти собераются провести очередной референдум по АЭС.
Учёные в очередной раз собрали симпозиум по часовому прясу.
В костанае наконец построили хлебный хаб)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16357
Как "работают" часовые пояса и нужно ли было менять время в Казахстане: мнение ученых
Отправлено: 17.07.24 - 11:01
#4
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Цитата:
Vit:
Шёл 2054 год. Виталя уже на пенсии, сидит на лавочке с бабушками и читает новости Казахстана : Власти собераются провести очередной референдум по АЭС. Учёные в очередной раз собрали симпозиум по часовому прясу. В костанае наконец построили хлебный хаб)

Да лучше такие новости читать
Мирные и добрые
Чем в 2054 году Виталя будет читать новости о том как очередные дроны бомбят Москву
В Рязани теракты
А в Питере мигранты изнасиловали всех местных
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
686
Re: Как "работают" часовые пояса и нужно ли было...
Отправлено: 17.07.24 - 11:01
#5
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Цитата:
Во многих европейских странах один часовой пояс из-за того, что они не столь большие, особенно в ширину, то есть с востока на запад.

От Мадрида до Варшавы? Хмм... не знал :lol: Цитата:
Сабыр:
Сочетание "казахстанские учёные" кроме смеха ничего не вызывает.

Даже больше чем английские.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
686
Re: Как "работают" часовые пояса и нужно ли было...
Отправлено: 17.07.24 - 11:05
#6
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Цитата:
abaika95:
очередные дроны бомбят Москву

Но пока бомбят киев
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
150
Как "работают" часовые пояса и нужно ли было менять время в Казахстане: мнение ученых
Отправлено: 17.07.24 - 14:19
#7
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Цитата:
Болат Нурхожаев продвинул в государстве антинаучный перевод страны на один часовой пояс
Его поддержали наши активисты Азамат Каримов и Ольга Ведлер

Источник:
Не знаю за других, а Ольга Ведлер добивалась возврата природного времени только в Костанайской области. И большое ей СПАСИБО за это. Зимой это должны ощутить и те, кто был против возврата . Кто рано встает,как говорится в поговорке, тому бог дает. А при прежнем времени рано то не встанешь особенно зимой, темнота вокру. Не то что неохота что то делать, просто не можешь
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15063
Как "работают" часовые пояса и нужно ли было менять время в Казахстане: мнение ученых
Отправлено: 17.07.24 - 14:36
#8
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Цитата:
71422:
Лето в нашей полосе нужно в красную книгу заносить.
Ведь Хочется что б вечер длился вечно, огород, рыбалка, романтическая встреча итд. А зима только интересная до нового года. Потом все ждут лето)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16357
Как "работают" часовые пояса и нужно ли было менять время в Казахстане: мнение ученых
Отправлено: 17.07.24 - 15:44
#9
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Цитата:
N0name:
Но пока бомбят киев

Выключи российские новости
По ним если судить Россия и не воюет нигде
Просто люди мрут фиг пойми от чего)
Цитата:
71422:
Не знаю за других, а Ольга Ведлер добивалась возврата природного времени только в Костанайской области. И большое ей СПАСИБО за это.

И добилась перевода времени по всей стране
Она же тут за Нурхожаева топила? Значит она виновник такой же перевода на один часовой пояс
Никаких мнений вопреки мнению Нурхожаева мы от нее не читали Цитата:
71422:
Кто рано встает,как говорится в поговорке, тому бог дает

Что мешало вам Летом в 5 утра вставать с солнцем? Нахрена нам солнце в 4 утра теперь? Мы чё немцы все или рыбаки?
Цитата:
71422:
А при прежнем времени рано то не встанешь особенно зимой, темнота вокру

Мне детей в 7 будить
Как была темень так и останется
Зато вечером забирать их уже ночью
Спасеба б**ь
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
686
Re: Как "работают" часовые пояса и нужно ли было...
Отправлено: 17.07.24 - 16:28
#10
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Цитата:
71422:
Зимой это должны ощутить и те, кто был против возврата .

В августе уже ощутим, когда в 21.00 будет уже темно.Цитата:
71422:
И большое ей СПАСИБО

Да, прямо "поклон" до земли.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1470
Как "работают" часовые пояса и нужно ли было менять время в Казахстане: мнение ученых
Отправлено: 17.07.24 - 17:04
#11
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А ведь, если немного подумать, то всё просто...
Есть такие всем известные понятия, как "полдень" и "полночь". То бишь - середина дня и середина ночи.
Это значит, что если ночь у нас в июне длится 7 часов, как говорит упомянутый в тексте Солодовник Андрей, то рассвет должен наступать в (7 делим пополам) 3 часа 30 минут. А закат - в 20 часов 30 минут, когда до полуночи остаётся те же 3 часа 30 минут.
Зимой, при долготе дня 17 часов, соответственно, (17 часов делим пополам) рассвет - в 8 часов 30 минут, закат - в 15 часов 30 минут, когда до полуночи остаются те же 8 часов 30 минут.
А уж использование светового дня с пользой - дело организации трудового/учебного дня. Теми, кто его организовывает.
Сложно?

[Исправлено: Skeptic, 17.07.2024 - 18:05]
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