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≡ "Заявки по ремонту дорог не принимаем": Минэкологии запустило бота для приема жалоб
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49635
"Заявки по ремонту дорог не принимаем": Минэкологии запустило бота для приема жалоб
Отправлено: 17.07.24 - 16:38
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Через новый бот казахстанцы могут отправлять фото с описанием проблемы, а ответственные за ее решение лица обязаны будут отчитаться. Бот принимает жалобы о проблемах города и экологии.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1254
Re: "Заявки по ремонту дорог не принимаем":...
Отправлено: 17.07.24 - 16:38
#1
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Нашли на кого отписывать, на местные органы. Они с банальной уборкой мусора справиться не могут. По освещению- стандартная отписка, например в Рудном, что замена освещение в планах года произведена и ваша заявка будет включена в план следующего года, как по 27 микрорайону уже лет пять отписывают. Живой аким не может ( или не хочет) проблему решать, как например с остановками на новом участке, на въезде со стороны Лисаковска, а бот тем более. Так, дань моде.
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