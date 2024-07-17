Re: "Заявки по ремонту дорог не принимаем":...

Отправлено: - 16:38

Нашли на кого отписывать, на местные органы. Они с банальной уборкой мусора справиться не могут. По освещению- стандартная отписка, например в Рудном, что замена освещение в планах года произведена и ваша заявка будет включена в план следующего года, как по 27 микрорайону уже лет пять отписывают. Живой аким не может ( или не хочет) проблему решать, как например с остановками на новом участке, на въезде со стороны Лисаковска, а бот тем более. Так, дань моде.