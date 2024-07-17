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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1470
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 15:38
#9166
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Огорчу тут некоторых, но...
Сын у меня когда-то закончил казахско-турецкий лицей. Т.е. вышел оттуда с казахским, турецким и английским языками.
Несколько лет назад устроился на работу в Прагу. Начал учить чешский... Через пару месяцев понял, что не нужно на него время тратить. На работе практически все знают русский, а городе тоже без проблем. Где не знают, там английский пригождается.
В какой-то очередной отпуск поехал в Испанию отдохнуть, увлёкся серфингом, решил чаще туда ездить... Начал учить испанский... :-) Получилось то же, что и с чешским. В Испании вполне можно обойтись русским языком.
...
Так что те, кто бьётся против русского языка в Казахстане, лишают своих детей возможности без проблем общаться в мире с окружающими людьми.
Ведь русский у нас можно освоить с молоком матери, не особо утруждаясь.
А те, которые уповают на английский, видимо не пробовали учить его с нуля.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39595
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 15:40
#9167
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Цитата:
Vit:
Но завтра молодому студенту рускоязычн

Ты об этом уже лет десять, ЗАВТРАками кормишь и разводишь панику, чтобы сегодня все уезжали.
Но однако сам тут остался и твои дети, и так уже долгие десять лет.
Даже мой племяш за это время послушавшись тебя успел уехать и погибнуть за русский язык в Украине.
Ты и дальше будешь на смерть отправлять тех, кто тебе поверил, оставаясь прежде всего тут, в Казахстане и смеясь над идиотами, которые испугались и уезжают?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1470
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 15:41
#9168
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Цитата:
Vit:
Даже в Грузчики подработать

Вы, видимо, не в курсе...
Знаете, какой язык в первую очередь осваивают кандасы после переезда в Казахстан?
Русский.
Даже чернорабочие на стройке. Я уже не говорю про упомянутых вами таксистов...

[Исправлено: Skeptic, 17.07.2024 - 16:42]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39595
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 15:41
#9169
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Может человек из за работы, зарплаты уезжает, а вы, о, он не знает казахского!
Из за каких то профессиональных личных качеств.
Но те, кто ненавидит казахов, говорят, что из за казахов..
Это вот распространение идиотизма называется..

[Исправлено: 111, 17.07.2024 - 16:43]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16357
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 15:48
#9170
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Цитата:
Skeptic:
На работе практически все знают русский, а городе тоже без проблем.

Где он работает? Какая фирма ? Цитата:
Skeptic:
Испании вполне можно обойтись русским языком.

Где обойтись? В каких сферах? Точнее точнее надо
Цитата:
Skeptic:
Ведь русский у нас можно освоить с молоком матери, не особо утруждаясь.

Так зачем тогда нам русские дет сады и школы с русским языком?
Сосите сиську и русский язык знать будете))
Цитата:
Skeptic:
Знаете, какой язык в первую очередь осваивают кандасы после переезда в Казахстан? Русский.

Уточню
При переезде в северный Казахстан
Выхода нет, тут русскоязычные добринцовы в наглую не переводят ничего на гос язык Поэтому казахоязычным приходится подстраиваться
Такого быть не должно
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16357
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 15:50
#9171
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У меня тоже знакомый с России
Уехал на Бали и работает удаленно айтишником
Тоже говорит что русский язык по работе ему больше нужен так как он с местными там даже не контачит)))

Вышел в магаз быстро суп купил на английском и домой побежал код писать русскому начальнику в Москву
Так и сын скептика видимо в Праге сидит
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15063
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 15:50
#9172
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Цитата:
111: Даже мой племяш за это время послушавшись тебя успел уехать и погибнуть за русский язык в Украине
Я твоего племеша Незнаю. Не че ему не советовал. Он уехал с родителями. Погиб. Это печально. Я тут не причём. А это твоя вина. Ты взрослый, богатый, умный, мог и остановить и посоветовать не идти на войну. Хотя он врятли тебя бы послушал. Он выбрал свой путь. И ты должен гордится им.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16357
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 15:52
#9173
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И да кстати

Как так выходит что у махровых ватников которые топят за решение Украинского вопроса путем уничтожения Украины дети не в России живут а в натовских странах? Он там разведчик что-ли фсбшный? Наврядле
А чёж не в России тогда? И самое смешное чё сам скептик не в России то любимой? Она же сверхдержава якобы?))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39595
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 16:01
#9174
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Цитата:
Vit:
Я твоего племеша Незнаю.

Зачем его знать?
Они читали таких как ты, которые уже 10 лет пугают русскиз, что казахи завтра им что то там сделают, и решили уехать.
В итоге отец потерял сына.
Потерял за то, что такие как ты сказали что украинцы нацисты и вытесняют русский язык.
То есть он пошел за вас родных воевать.
А вы как жили в Казахстане, так и распространяете мифы о том, что казахи Завтра что то там сделают, и уже другие орысы уже сегодня уезжают, и идут воевать за русский язык, убивая... русских в Украине.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39595
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 16:05
#9175
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Цитата:
abaika95:
Тоже говорит что русский язык по работе ему больше нужен так как он с местными там даже не контачит)))

У меня кстати тоже, который на хате живет, ему тут русские по барабану, он даже как то боится их, потому что те озверевшие на него будут доносить российским спецслужбам, чтобы те забрали его на войну и убили.
Да, местных русских российские русские так сказать, как то не переваривают.
Ни с кем не общается, от слова Совсем.
Только со мной связь держит.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15063
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 16:06
#9176
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Цитата:
111:
Я тут уже 150 лет пишу что если хочешь тут жить учи каз яз. Если не хочешь уезжай. И это действительность. Че не так?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39595
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 16:12
#9177
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Цитата:
Vit:
Я тут уже 150 лет пишу что если хочешь тут жить учи каз яз. Если не хочешь уезжай. И это действительность

Это п..сдёж.
Откровенный.
Пишешь ты 10 лет, может чуть больше.
Моя жена почему выбрала не Россию, хотя я ей предлагал Томск?
Она двух слов на казахском связать не может, путает имя Джанин с Жаным, хотя понимает кухонный казахский.
И что, сколько этих Завтра она пережила, пока ты это повторяешь?
Жива и здорова и детей растит тут, как и ты, призывающий русских как моя жена уезжать отсюда в Россию убивать других русских.

[Исправлено: 111, 17.07.2024 - 17:15]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15063
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 16:16
#9178
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Цитата:
111:
Моя жена почему выбрала не Россию, хотя я ей предлагал Томск?

Потому что она умная женщина. Зная что у мужа 45 квартир и если их продать то явно нужно выбирать не Томск. А Европу или Канаду)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39595
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 16:22
#9179
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Цитата:
Vit:
Зная что у мужа 45 квартир

Кончай, речь не об этом.
В Европу или Канаду, работать мигрантами на янки, это не по нам.
Если дети захотят, пусть едут как специалисты, а не как дебилы, которым не нравятся казахи или какие то там ценники.
Только так они будут в Европах на равных с ними и не чувствовать себя идиотами мигрантами, сродни таджикам в той же России.
На равных.
Это делается с молодости.
Когда моск человека более гибок и настроен к обучению.

[Исправлено: 111, 17.07.2024 - 17:23]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15063
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 16:24
#9180
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И ваще я смотрю тут у каждого второго дети за границей, у многих недвижимость. Короче все, абсолютно все и Патриоты сидят на чемоданах. Наверно поэтому квартиры в РФ выросли за 3 года в два раза. Там война, санкции. А у нас в процветающей стране хаты стабильно падают и не пользуются спросом. Вот же ж. Даже Абайка собирается ещё прикупится именно там а не здеся)))
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