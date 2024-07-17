Отправлено: - 15:48

Skeptic:

На работе практически все знают русский, а городе тоже без проблем.

Skeptic:

Испании вполне можно обойтись русским языком.

Skeptic:

Ведь русский у нас можно освоить с молоком матери, не особо утруждаясь.

Skeptic:

Знаете, какой язык в первую очередь осваивают кандасы после переезда в Казахстан? Русский.

Цитата:Где он работает? Какая фирма ? Цитата:Где обойтись? В каких сферах? Точнее точнее надоЦитата:Так зачем тогда нам русские дет сады и школы с русским языком?Сосите сиську и русский язык знать будете))Цитата:УточнюПри переезде в северный КазахстанВыхода нет, тут русскоязычные добринцовы в наглую не переводят ничего на гос язык Поэтому казахоязычным приходится подстраиватьсяТакого быть не должно