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Современные решения старых проблем - Как водители сельхозтехники учатся управлять комбайнами, ни разу не садясь в них
Современные решения старых проблем - Как водители сельхозтехники учатся управлять комбайнами, ни разу не садясь в них
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49633
Современные решения старых проблем - Как водители сельхозтехники учатся управлять комбайнами, ни разу не садясь в них
Отправлено: 17.07.24 - 11:51
В этом студентам-сельхозникам помогают специальные тренажёры, которые дешевле настоящей техники. Однако некоторые учреждения приобретают реальные комбайны и тракторы. Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ раскритиковал одну такую покупку.
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Re: Современные решения старых проблем - Как водители...
Отправлено: 17.07.24 - 11:51
Мне вот интересно, ремонт комбайна по ютубу будут студенты проходить? или все же руками?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 24036
Современные решения старых проблем - Как водители сельхозтехники учатся управлять комбайнами, ни разу не садясь в них
Отправлено: 17.07.24 - 11:56
Цитата:
Не надо недооценивать силу Ютуба. Без него я бы даже капот у своей машины открывать не стал, а с ютубом даже азарт появляется самому починить что-то по мелочи. Наверняка многие на Ютуб заглядывают, по поводу своих авто.
5555:
Мне вот интересно, ремонт комбайна по ютубу будут студенты проходить? или все же руками?
Мне вот интересно, ремонт комбайна по ютубу будут студенты проходить? или все же руками?
Не надо недооценивать силу Ютуба. Без него я бы даже капот у своей машины открывать не стал, а с ютубом даже азарт появляется самому починить что-то по мелочи. Наверняка многие на Ютуб заглядывают, по поводу своих авто.
Re: Современные решения старых проблем - Как водители...
Отправлено: 17.07.24 - 13:01
Цитата:
Ну как работодатель я бы больше доверял работнику который хоть раз лично перебрал деталь, нежели работнику который только это видел. Как говориться рулить на автосимуляторе и за рулем автомобиля это 2 большие разницы. По хорошему не должно быть взаимозамены, должно быть дополнение. к примеру прежде чем допустить до управлением/ремонтом комбайном студент должен сдать зачет на тренажере. За счет этого снизится износ техники и вероятность поломки.
maxsaf:
Не надо недооценивать силу Ютуба.
Не надо недооценивать силу Ютуба.
Ну как работодатель я бы больше доверял работнику который хоть раз лично перебрал деталь, нежели работнику который только это видел. Как говориться рулить на автосимуляторе и за рулем автомобиля это 2 большие разницы. По хорошему не должно быть взаимозамены, должно быть дополнение. к примеру прежде чем допустить до управлением/ремонтом комбайном студент должен сдать зачет на тренажере. За счет этого снизится износ техники и вероятность поломки.
Современные решения старых проблем - Как водители сельхозтехники учатся управлять комбайнами, ни разу не садясь в них
Отправлено: 17.07.24 - 13:16
Цитата:
5555:Какой тренажёр? Я видел много людей якобы опытных а как был дуб дубом так и остался им. Хватит держатся за пенсов.кторые ходят с гордой головой. Сегодня много талантливых молодых ребят есть. С детства ковыряются начиная с мотоцикла, батиного москвича. Он ваш комбайн одной рукой разберет и соберёт без инструкции. Но! Многие руководители не видят вокруг себя кроме денег не че.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16351
Re: Современные решения старых проблем - Как водители...
Отправлено: 17.07.24 - 13:18
Цитата:
Бред какой-то аким выдал
Если я 1000 часов накатаю в симуляторе дальнобойщика даже с рулём и педалями это не значит что я стану умелым водителем
Мне всё-таки надо наездить сотни часов на настоящей машине
Темболее если она сломалась это дополнительный уровень обучения,сиди всей группой чини ты на это учишься хотя бы мелкую поломку исправить
Теория всегда должна быть с практикой а практика это РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ использования машины а автосимулятор это симулятор тоесть теория.
Ну купили комбайн используйте его в учебное время на поля выезжайте чем плохо?
Проблема из пальца высосана
Зачем? Сегодня же век технологий, век автоматизации всех процессов. Везде тренажёры покупают, которые практически все те же операции проводят. И он стоит в десятки, в сотни раз дешевле, чем трактор или комбайн. Этот комбайн завтра придётся ремонтировать. Это не совсем рационально.
Бред какой-то аким выдал
Если я 1000 часов накатаю в симуляторе дальнобойщика даже с рулём и педалями это не значит что я стану умелым водителем
Мне всё-таки надо наездить сотни часов на настоящей машине
Темболее если она сломалась это дополнительный уровень обучения,сиди всей группой чини ты на это учишься хотя бы мелкую поломку исправить
Теория всегда должна быть с практикой а практика это РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ использования машины а автосимулятор это симулятор тоесть теория.
Ну купили комбайн используйте его в учебное время на поля выезжайте чем плохо?
Проблема из пальца высосана
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1884
Современные решения старых проблем - Как водители сельхозтехники учатся управлять комбайнами, ни разу не садясь в них
Отправлено: 17.07.24 - 13:46
Комментарий проходит проверку.
Современные решения старых проблем - Как водители сельхозтехники учатся управлять комбайнами, ни разу не садясь в них
Отправлено: 17.07.24 - 13:50
В каждой рабочей профессии есть тонкости. Если ты умеешь сваркой насрать между собой две детали, это не значит что ты сварщик. В СССР на эту тему существовали разряды и допуски.
Или водитель. Можно возить щебенку из точки А в точку Б. В конце месяца получить зп и все.
Или другой водитель ему нужно доставить груз с Китая в Европу. Пройти кучу границ, уметь оформить все документы. Учитывая что на каждой границе свои правила, законы. Есть бумажки которые как золото. Одна ошибка и вляпаешся на лям штрафа. В каждой работе есть сложности и не один тренажёр не научит. А только практика.
[Исправлено: Vit, 17.07.2024 - 13:52]
Или водитель. Можно возить щебенку из точки А в точку Б. В конце месяца получить зп и все.
Или другой водитель ему нужно доставить груз с Китая в Европу. Пройти кучу границ, уметь оформить все документы. Учитывая что на каждой границе свои правила, законы. Есть бумажки которые как золото. Одна ошибка и вляпаешся на лям штрафа. В каждой работе есть сложности и не один тренажёр не научит. А только практика.
[Исправлено: Vit, 17.07.2024 - 13:52]
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39585
Современные решения старых проблем - Как водители сельхозтехники учатся управлять комбайнами, ни разу не садясь в них
Отправлено: 17.07.24 - 14:36
Я уже в 9м классе был с правами на сельхозмашины, до сих пор где то лежат.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10660
Re: Современные решения старых проблем - Как водители...
Отправлено: 17.07.24 - 14:53
Цитата:
----Оригинал в студию ! Покажи , на слово не верю !
111:
Я уже в 9м классе был с правами на сельхозмашины,
Я уже в 9м классе был с правами на сельхозмашины,
----Оригинал в студию ! Покажи , на слово не верю !
Современные решения старых проблем - Как водители сельхозтехники учатся управлять комбайнами, ни разу не садясь в них
Отправлено: 17.07.24 - 14:53
Цитата:
111: Я уже в 9м классе был с правами на сельхозмашины, до сих пор где то лежат.Я работал в КХ давно. Знаю как химпрополку провести, настроить технику(, не зря у меня техническое образование)) так вот нормальный руководитель с руками и ногами заберёт к себе путевых ребят без корочки и тренажёрный знаний) . Я Лично знаю как один директор КХ переманил к себе целую бригаду,которая умеет полностью весь цикл работы провести. Причём это молодые пацаны. Умеют все! Полностью Все! И трактор разобрать и посееть,химию сделать, убрать и все на высшем уровне. Они и механизаторы, сварщики,мотористы.
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