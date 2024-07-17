Отправлено: - 13:18

Зачем? Сегодня же век технологий, век автоматизации всех процессов. Везде тренажёры покупают, которые практически все те же операции проводят. И он стоит в десятки, в сотни раз дешевле, чем трактор или комбайн. Этот комбайн завтра придётся ремонтировать. Это не совсем рационально.

Цитата:Бред какой-то аким выдалЕсли я 1000 часов накатаю в симуляторе дальнобойщика даже с рулём и педалями это не значит что я стану умелым водителемМне всё-таки надо наездить сотни часов на настоящей машинеТемболее если она сломалась это дополнительный уровень обучения,сиди всей группой чини ты на это учишься хотя бы мелкую поломку исправитьТеория всегда должна быть с практикой а практика это РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ использования машины а автосимулятор это симулятор тоесть теория.Ну купили комбайн используйте его в учебное время на поля выезжайте чем плохо?Проблема из пальца высосана