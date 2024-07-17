Как "работают" часовые пояса и нужно ли было менять время в Казахстане: мнение ученых
Отправлено: 17.07.24 - 10:37
Как "работают" часовые пояса, почему их установили, а также насколько сильно может отличаться продолжительность дня и ночи в разных регионах Казахстана - на эти и другие вопросы ответили казахстанские ученые. Читать новость
Болат Нурхожаев продвинул в государстве антинаучный перевод страны на один часовой пояс Его поддержали наши активисты Азамат Каримов и Ольга Ведлер Во всяком случае никаких поползновений отречься от своего гуру они не предприняли и поймали молчанку,тоесть мавр сделал свое дело мавр сидит молча
А раз так то надо помнить что именно вышеназванные люди орали тут несколько лет потрясая учебниками за 6 класс, всех оппонентов называли глупцами и невеждами, истерили и возмущались если им приводили доводы о том что перевод не нужен. Где они? Где их сторонники с форума? Чеж молчите то в тряпочку?
Ааааа поняли что шли за сектантами и фанатиками и попали на их уловки)) А те дело сделали и в кусты как те беглые пасторы которые бабки на пастве делали и уезжали.
Шёл 2054 год. Виталя уже на пенсии, сидит на лавочке с бабушками и читает новости Казахстана : Власти собераются провести очередной референдум по АЭС. Учёные в очередной раз собрали симпозиум по часовому прясу. В костанае наконец построили хлебный хаб)
Vit: Шёл 2054 год. Виталя уже на пенсии, сидит на лавочке с бабушками и читает новости Казахстана : Власти собераются провести очередной референдум по АЭС. Учёные в очередной раз собрали симпозиум по часовому прясу. В костанае наконец построили хлебный хаб)
Да лучше такие новости читать Мирные и добрые Чем в 2054 году Виталя будет читать новости о том как очередные дроны бомбят Москву В Рязани теракты А в Питере мигранты изнасиловали всех местных
Не знаю за других, а Ольга Ведлер добивалась возврата природного времени только в Костанайской области. И большое ей СПАСИБО за это. Зимой это должны ощутить и те, кто был против возврата . Кто рано встает,как говорится в поговорке, тому бог дает. А при прежнем времени рано то не встанешь особенно зимой, темнота вокру. Не то что неохота что то делать, просто не можешь
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