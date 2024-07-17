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≡ ИЖ, ЯВА и другие железные кони - Коллекцию мотоциклов собрал в своём магазине житель Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49633
ИЖ, ЯВА и другие железные кони - Коллекцию мотоциклов собрал в своём магазине житель Костаная
Отправлено: 17.07.24 - 14:21
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Сделать это оказалось непростой задачей. Во-первых это довольно дорогое удовольствие. Каждый экспонат обойдется вам в пару тысяч долларов. Во-вторых, нужно придумать где это собрание хранить. В Костанае таким двухколесным транспортом увлекся владелец и директор "ТДС" Альфред МАКСУТОВ.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15057
ИЖ, ЯВА и другие железные кони - Коллекцию мотоциклов собрал в своём магазине житель Костаная
Отправлено: 17.07.24 - 14:21
#1
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Цитата:
Пока мужчина разглядывает мотоциклы, у женщины есть больше времени походить по магазину и повыбирать

Ааа вот оказывается это как работает).
Тогда так. Бизнесмены инструментов а давайте отомстим, вот вам идея:
Поставьте при в ходе магазин инструментов, пару столов с парфюмом для женщин. Пока они там нюхают, мы будем выбирать нужную отвёртку.)

[Исправлено: Vit, 17.07.2024 - 14:22]
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