Отправлено: - 14:21

Пока мужчина разглядывает мотоциклы, у женщины есть больше времени походить по магазину и повыбирать

[Исправлено: Vit, 17.07.2024 - 14:22]

Цитата:Ааа вот оказывается это как работает).Тогда так. Бизнесмены инструментов а давайте отомстим, вот вам идея:Поставьте при в ходе магазин инструментов, пару столов с парфюмом для женщин. Пока они там нюхают, мы будем выбирать нужную отвёртку.)