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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24025
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 01:01
#9106
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Цитата:
111:
Ну вы сперва с Украиной разберитесь, почему она отказалась от языка тех, кто исстребляет ее..

Наверное предчувствие было плохое, поэтому заранее начали отказываться от русского языка. У тебя тоже предчувствие плохое? :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16334
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 10:46
#9107
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Цитата:
maxsaf:
Да пусть хоть сколько их там заезжает. Важно только количество владеющих тем или иным языком.

Доля русскоязычных сокращается
Это важно? Цитата:
maxsaf:
Государство гарантирует сохранение сферы применения. Никакого сокращения.

Если в Шымкенте сфера применения сократилась путем отсутствия там русских и русскоязычных то как государство может гарантировать что там люди по своей люди будут на русском общаться? Оно им зачем там?
Поэтому государство вполне логично поняло что эта строчка дебильная и не выполнимая от чего ее и убрали через два года из конституции
Итог? Сфера применения русского языка сокращается вполне естественным путем

Русскоязычных становится меньше Цитата:
maxsaf:
Точно не помню, в школе рассказывали.

Целых два года рассказывали
А потом учителя срочно в конституцию перестали заглядывать))
Удобно устроились Цитата:
maxsaf:
Тогда причин не было туда заглядывать, никто же не думал, что туда могут внести изменение втихаря, не спросив собственных граждан.

Окей внесли втихоря что опять же очередная неправда от тебя
А потом что? Год,два ты не заглядывал в конституцию
Поправки в нулевых были опять не заглядывал
То че ныть то теперь если ты такой ПАТРИОТ был и не знал что у тебя конституция новая уже? И остальные русские патриоты до мозга костей которые не знали о том что этой строчки нет, видимо слепые или тупые по твоему мнению? А может просто лицемеры?

Цитата:
maxsaf:
Не умничай, сам только что узнал от меня, что была другая редакция, 93года. Историк Хренов

Историк хренов это президент России
Так Такер Карлосон считает

А я и не знал что строка про межнац язык была в конституции

Я старые редакции темболее которые жили 2 года и не изучал
Знаю что русский приравнен к государственному и все
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16334
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 10:53
#9108
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Цитата:
maxsaf: То есть нигде практически

А что у нас русский язык отменили в стране? Аллярм! Аллярм! Увага! Внимание! Оказывается мы не с того начинали диалог с канадцем!

Оказывается он в своем информационном пузыре сидя реально не знает что русский язык не отменён в стране а используется в гос органах и органах самоуправления

Мы то думали что он просто рофлит и прикалывается
А он реально такой тугой))

Цитата:
111:
Вы этими ультиматумами и убийствами, только настраиваете против себя весь мир, который на вас уже смотрит как на идиотов

В новой книге российского социолога Эткинда "Россия против современности" как раз и приводится этот тезис что Путин просрал все свои ожидания и планы.

Ожидал что если вторгнется в Украину то там его с цветами встречать будут
В итоге война нескончаемая
Ожидал что если показать силу то НАТО испугается а оно взяло и ещё ближе к границам России подошло приняв в себя Финляндию
Ожидал что если вступился за русский язык и культуру то весь мир испугается а получилось наоборот, русский язык и культуру начали во всем мире отменять а русских шеймить и хейтить
Ожидал что своей авантюрой он станет на равных с США а в итоге побежал на поклон к Китаю так как Россия не вывозит против мелкой Украины
Ожидал,ожидал ожидал
Вообщем такой себе планировщик из путина
Всё через одно место
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16334
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 10:59
#9109
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Цитата:
maxsaf:
Наверное предчувствие было плохое, поэтому заранее начали отказываться от русского языка.

Заранее это когда? Когда Путин начал угрожать Украине после первого майдана? Потомучто его марионетка Янукович проиграл борьбу

У вас типичных незнаек нарушена причинно-следственная связь
Русский язык в Украине начали сокращать не назло а потомучто Россия начала играть русским языком как инструментом влияния на свою паству.
Ни одна страна в мире не бегает и не истерит почему у соседей сокращаются школы с его языком обучения
А Россия бегает и истерит постоянно
Для чего? Для того самого и ты прекрасно это понимаешь что пока у соседа будет население изучающие русский язык на этом можно играть как на политическом влиянии поэтому ты умышлено постоянно переводишь нац вопрос в вопрос языковой мол русскоязычных защищают
Нет именно русских потомучто русские только одним языком пользуются а русскоязычные не означает что они не используют и другой язык
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
685
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 11:12
#9110
Комментарий проходит проверку.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24025
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 11:14
#9111
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Цитата:
abaika95:
Доля русскоязычных сокращается Это важно?

Конечно важно. А почему сокращается - спроси Добринцова. Он тебе в 96 раз объяснит

Цитата:
abaika95:
У вас типичных незнаек нарушена причинно-следственная связь

Так это как раз у тебя нарушена причинно следственная связь. Доля русскоязычных потому и сокращается, что сделали казахский единственным государственным языком. Было бы два гос. языка - многие бы остались и никуда не дергались. Казахский единственный гос язык - не потому, что доля русскоязычных сокращается, а наоборот, доля русскоязычных сокращается, потому что казахский - единственный гос язык.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24025
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 11:17
#9112
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Цитата:
abaika95:
Если в Шымкенте сфера применения сократилась путем отсутствия там русских и русскоязычных то как государство может гарантировать что там люди по своей люди будут на русском общаться?

Это уже проблемы государства, которое берет на себя обязательства.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24025
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 11:20
#9113
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Цитата:
abaika95:
А я и не знал что строка про межнац язык была в конституции

Хорош гнать, эту тему тут несколько раз поднимали, а ты все никак не запомнишь. Поищи на форуме по ключевому слову "втихаря", удивишься, сколько раз это изменение в конституции тут упоминалось :lol:

[Исправлено: maxsaf, 17.07.2024 - 12:20]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16334
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 11:20
#9114
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Цитата:
maxsaf:
Конечно важно. А почему сокращается - спроси Добринцова. Он тебе в 96 раз объяснит

Я могу и без добринцова
Смотри
В России война русские умирают на войне даже наши идиоты умудряются туда в Вагнер уезжать
Русская нация стареет и вымирает от болезней и вредных привычек
Молодежь массово выезжает за границу и переходит на иные языки
Да что далеко ходить
Ты лично переехал в Канаду и твои дети уже не будут общаться на русском а перейдут на английский тоесть ты сократил долю русскоязычных в мире

Тоесть? Вывод тебе нужен или сам дойдешь?))
Цитата:
maxsaf:
Было бы два гос. языка - многие бы остались и никуда не дергались.

В России вон один гос язык русский
Чё оттуда люди уезжают то?
Цитата:
maxsaf:
Казахский единственный гос язык - не потому, что доля русскоязычных сокращается, а наоборот, доля русскоязычных сокращается, потому что казахский - единственный гос язык.

Ещё раз
В России один гос язык русский
Русским он чето всеровно не нравится и они массово от него уезжают

Получается русским не нравится русский язык?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24025
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 11:22
#9115
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Цитата:
abaika95:
Русскоязычных становится меньше

А причина? Напряги извилину :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16334
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 11:23
#9116
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Цитата:
maxsaf:
Это уже проблемы государства, которое берет на себя обязательства.

Ну подскажи каким путем государство должно было заставлять казахов в Шымкенте общаться на русском между собой если он им не нужен?
В России государство заставляет русских на татарском между собой говорить? Цитата:
maxsaf:
Хорош гнать, эту тему тут несколько раз поднимали, а ты все никак не запомнишь

Я и не запоминаю то чего нет в законе

У нас в конституции нет межнац языка
Был два года и что дальше? Ты два года запомнил а 30 лет нет ))
У тебя альцгеймер чё надо помню а чё надо нет?))
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1428
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 11:24
#9117
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Цитата:
maxsaf:
Было бы два гос. языка

Да,как в Европе и столько бы мозгов и специалистов сохранили! Но нацики против..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24025
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 11:24
#9118
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Цитата:
abaika95:
В России война русские умирают на войне

И причем тут сокращение русскоязычных в Казахстане? Тебе лишь бы чё ляпнуть, проверять же никто не станет, да?))
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